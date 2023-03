Alzheimer, cancer... voici pourquoi l'huile d'olive est si bonne pour la santé

L'ESSENTIEL L'acide oléique est un acide gras monoinsaturé qui représente environ 70 à 80 % de la composition de l’huile d’olive.

Une baisse du taux d'acide oléique a été observée dans le cerveau d’adultes atteints de troubles dépressifs et de la maladie d'Alzheimer.

Ce composant réduit l'absorption du cholestérol et diminue les risques d'athérosclérose.

"En 2010, le régime méditerranéen a été reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel de l'humanité. L'huile d'olive est un aliment pilier de cette alimentation en raison de ses vertus", ont indiqué des scientifiques de l’université de Séville (Espagne). Les bienfaits de l'huile d'olive pour la santé, qui sont généralement attribués à ses composants mineurs tels que les polyphénols, sont désormais bien reconnus par la science. Mais peu d'attention a été accordée à l'acide oléique, qui représente 70 à 80 % de sa composition. C'est pourquoi les chercheurs espagnols ont réalisé une étude parue dans la revue Nutrients.

Alzheimer, dépression : des taux élevés d’acide oléique dans le cerveau réduit les risques

Dans leurs travaux, ils ont expliqué que l'acide oléique est produit par l'alimentation et la synthèse dans l'organisme lui-même. Ainsi, il s'agit de l'acide gras monoinsaturé le plus abondant dans l'alimentation des êtres humains. Dans le cerveau, il est un composant majeur des phospholipides membranaires et est présent en grande quantité dans les enveloppes nerveuses qui recouvrent les neurones. Une diminution significative du taux d'acide oléique a été observée dans le cerveau de patients souffrant de troubles dépressifs majeurs et de la maladie d'Alzheimer.

"L'acide oléique influence la fluidité des membranes cellulaires, les récepteurs, les voies de signalisation intracellulaires et l'expression génétique", peut-on lire dans les recherches. Selon l’équipe, il a un pouvoir antioxydant, qui peut réguler directement la synthèse et l'activité des enzymes antioxydantes. Ce principal constituant de l’huile d’olive inhibe également l'expression des protéines associées au transport du cholestérol, réduisant l'absorption du cholestérol et prévenant ainsi l'athérosclérose.

L’acide oléique prévient la survenue d’un cancer

Les auteurs ont également indiqué que cet acide gras monoinsaturé était reconnu comme une molécule anticancéreuse "en raison de ses effets inhibiteurs sur la surexpression des gènes oncogènes et de leurs effets sur la mort cellulaire programmée". L'acide oléique posséderait aussi des propriétés anti-inflammatoires.

Dans leurs conclusions, les scientifiques ont spécifié que la plupart des études sur l'huile d'olive ont été menées sur des animaux. Ainsi, ils estiment qu’il est nécessaire de poursuivre les recherches pour confirmer les propriétés significatives de cette molécule et de son dérivé, l'oléoyléthanolamide, chez les êtres humains.