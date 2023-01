Les 5 meilleures huiles de cuisson pour une bonne santé

L'ESSENTIEL En revanche, évitez l'huile de palme qui contient un fort taux d’acides gras saturés, ce qui augmente le mauvais cholestérol, mais aussi de l’acide palmitique qui pourrait augmenter le risque de cancer, selon une étude britannique.

En plus des huiles citées ici, il est aussi possible de se tourner vers d'autres huiles végétales comme l’huile de lin, de noisette ou de soja, car ces dernières sont riches en oméga-3, des acides gras nécessaires au développement et au bon fonctionnement de l’organisme.

On peut également utiliser l’huile de colza, qui est particulièrement équilibrée en oméga-3 et oméga-9.

Adopter un régime sain nécessite d’adapter son alimentation jusqu'au type d'huile de cuisson que vous utilisez. Pour vous, nous avons donc rassemblé, grâce au travail de StudyFinds, les conseils de plusieurs médias spécialisés et professionnels de la nutrition américains, afin de déterminer les cinq huiles de cuisson les plus saines pour la santé. Précisons cependant que, comme souvent quand il s’agit de matières grasses, même si ces huiles sont considérées comme bonnes pour la santé, la règle d'or reste la modération.

1. L’huile d'olive extra vierge

L'huile d'olive a maintes fois démontré ses bienfaits pour la santé, notamment cardiovasculaire, dans la littérature scientifique. Elle “contient une grande quantité de graisses monoinsaturées et certains acides gras polyinsaturés”, souligne le magazine Time.

Cependant, attention à ne pas cuire trop fort car la cuisiner “à des températures trop élevées peut gâcher à la fois sa saveur et sa nutrition", souligne Self Magazine. “Le point de fumée d'une huile est la température à laquelle elle commence à fumer. Dans le cas de l'huile d'olive, c'est entre 190 et 207 degrés celsius”, ajoute The Mediterranean Dish. Privilégiez l'huile extra vierge à 100 % non raffinée avec une date de récolte récente et une bouteille sombre pour préserver sa saveur et ses bienfaits.

2. L’huile d'avocat

"L'huile d'avocat présente les mêmes avantages que l'huile d'olive extra vierge, mais avec un point de fumée plus élevé, ce qui la rend idéale pour les sautés ou les poêles. Elle est plein de vitamine E et possède l'une des teneurs en graisses monoinsaturées les plus élevées de l'allée des huiles", remarque SCL Health. Le point de fumée de l'huile d'avocat est d'environ 270 degrés Celsius. "L'huile d'avocat est également riche en lutéine caroténoïde qui améliore la santé des yeux", ajoute Camille Styles.

3. L’huile de sésame

Si vous cherchez une huile plus savoureuse, essayez l'huile de sésame. Elle est utilisée dans de nombreux plats asiatiques et indiens. L'huile de sésame "a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes connues, contribuant potentiellement à réduire les risques de maladies cardiovasculaires et d'athérosclérose, qui est l'accumulation de graisse et d'autres substances dans les parois des artères qui provoque le rétrécissement des vaisseaux et augmente la tension artérielle", selon Everyday Health. "Arrosez-la sur des tranches d'avocat avec du sel et du poivre pour une collation facile - ou utilisez-la dans vos soupes et vos sautés pour rehausser facilement la saveur de votre plat", note Chosen Foods. N'oubliez pas de conserver votre huile de sésame au réfrigérateur. Son point de fumée est d’environ 210 degrés.

4. L’huile de carthame

L'huile de carthame est dérivée de la plante de carthame. "L'acide linoléique contenu dans l'huile de carthame pourrait aider à réduire le risque de maladie cardiaque. Le carthame contient également des produits chimiques qui pourraient aider à prévenir les caillots sanguins, à élargir les vaisseaux sanguins, à abaisser la tension artérielle et à stimuler le cœur”, peut-on lire dans WebMD.

"L'huile de carthame est pratiquement insipide et reste liquide même lorsqu'elle est réfrigérée. D'un point de vue culinaire, elle est excellente à utiliser dans les vinaigrettes et autres préparations froides”, ajoute Real Simple. Avec un point de fumée d'environ 265 degrés, vous pouvez également la faire cuire à feu plus élevé.

5. L’huile d'arachide

L'huile d'arachide provient des graines de plantes d'arachide et est une bonne source de vitamine E. "Elle a également été associée à plusieurs avantages pour la santé, notamment la réduction de certains facteurs de risque de maladie cardiaque et la baisse de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète", souligne Healthline. C'est une huile savoureuse qui est utilisée dans de nombreux plats asiatiques. L'huile d'arachide "a également un point de fumée élevé (232 degrés environ), vous pouvez donc même l'utiliser pour faire frire des aliments comme la tempura", ajoute Self Magazine.