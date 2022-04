Pénurie d’huile de tournesol : quelles sont les alternatives sans danger pour la santé ?

L'ESSENTIEL Tous les produits dont les recettes sont changées seront référencés sur site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

L'association de défense des consommateurs Foodwatch souhaite que les fabricants fassent preuve de transparence et informent directement les consommateurs en rayons et en ligne sur les changements de recettes.

Depuis plusieurs semaines, les rayons d’huiles de nombreux supermarchés en France sont vides. La raison de cette pénurie ? L’approvisionnement en huile de tournesol est difficile à cause de la guerre en Ukraine. Pour pallier ce problème, l’État français a accepté, le 26 avril, que les industriels de l’agroalimentaire remplacent l’huile de tournesol par de l’huile de colza, mais aussi de coco, de palme, d’arachide ou encore de soja. Les fabricants de margarine, chips, sauces, biscuits ou plats en sauce pourront modifier leurs recettes sans changer leurs emballages pour l’indiquer.

Cette mesure sera valable pour six mois. Au-delà de cette durée, les industriels qui continuent de modifier la composition de leurs produits devront changer leurs emballages. Mais dans deux mois, il devra être stipulé sur les étiquettes des produits qu’un changement a été fait sans que ce dernier ne soit détaillé. Si les fabricants ajoutent des substances allergènes dans les recettes ou si les étiquetages alimentaires comportent des mentions mensongères, les industriels seront contraints d’indiquer immédiatement le changement de recettes.

Quelles huiles peut-on utiliser à la place d’huile de tournesol pour rester en bonne santé ?

L’huile la plus courante est celle d’olive. Cette dernière n’est pas néfaste pour l’organisme mais il ne s’agit pas de la meilleure huile. Pour préserver sa santé, il est possible de se tourner vers l’huile de lin, de noisette, de soja ou encore de colza, car ces dernières sont riches en oméga 3, à savoir des acides gras nécessaires au développement et au bon fonctionnement de l’organisme. On peut également utiliser l’huile de colza, qui est particulièrement équilibrée en oméga-3 et oméga-9.

Il est conseillé aux femmes enceintes, allaitantes et celles qui approchent de la ménopause de miser sur des huiles contenant de l’acide gamma-linolénique. Cet acide est important pour apporter de la souplesse à la peau et pour la construction du cerveau et des tissus nerveux de l’enfant.