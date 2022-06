Boire de l’huile d’olive pure : est-ce une bonne idée pour la santé ?

L'ESSENTIEL En France, on consomme en moyenne 3,5 litre d’huile d’olive par personne et par an.

L'huile d'olive contient des triglycérides, eux-mêmes composés de différents acides gras.

Elle est composée à 99% de matières grasses.

Un shoot d’huile d’olive le matin pour éviter les rides ? Les utilisations dérivées de l’huile d’olive fleurissent sur les réseaux sociaux. Si elle est bonne pour la santé, il est important de la consommer de manière adaptée et avec modération.

Une matière grasse de qualité

L’huile d’olive contient des acides gras insaturés, aussi présents dans les poissons gras ou certains fruits secs. "Alors que les acides gras saturés, retrouvés majoritairement dans les aliments d’origine animale, augmentent les taux de cholestérol-LDL, les gras insaturés diminuent ce cholestérol et réduisent du même coup le risque d’événements cardiovasculaires", précise l’Observatoire de la prévention. Pour être en bonne santé, il faudrait donc limiter la consommation de gras saturés, de viande rouge par exemple, et augmenter celles de matières grasses insaturées. "Cela correspond en gros au régime méditerranéen, un mode d’alimentation qui a été à maintes reprises associé à une diminution du risque de plusieurs maladies chroniques, en particulier les maladies cardiovasculaires." Ces acides gras contiennent notamment des oméga-6 et des oméga-3, nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme, mais que le corps ne produit pas. Ils sont notamment impliqués dans "plusieurs fonctions physiologiques de base, notamment au niveau du cerveau, de la rétine, du cœur, du système reproducteur et de l’immunité", indique l’organisme canadien.

Faut-il la boire pure ?

Si ses bienfaits sur la santé ont été prouvés par de nombreuses études, la question de son mode de consommation reste sans réponse. Les travaux scientifiques se sont plutôt concentrés sur son intégration à l’alimentation, plutôt que sur ses effets lorsqu’elle est bue "pure". Il n’y a donc pas de preuve que la boire améliore les bénéfices pour la santé. Par ailleurs, même si elle contient des nutriments bons pour l’organisme, elle est aussi très calorique, et ne doit pas être consommée en excès : deux cuillères à soupe représentent environ 240 calories. Quel que soit le type de matières grasses ajoutées, le programme Manger Bouger rappelle qu’une "consommation excessive de graisses augmente à terme le risque de prise de poids ou de développer une maladie cardiovasculaire", des effets contraires à ceux désirés en consommant de l’huile d’olive. Les dernières recommandations de Santé Publique France sont une consommation quotidienne et en petites quantités des matières grasses ajoutées, comme l’huile d’olive. L'Anses fournit des données plus précises à ce sujet : "la part recommandée des lipides dans l'apport énergétique est de 35 à 40 %".

Comment choisir une bonne huile d’olive ?

Dans les rayons des supermarchés, les bouteilles d’huile d’olive sont nombreuses, et il peut être difficile de faire un choix. Elles sont généralement classées selon leur catégorie : huile vierge, ou huile vierge extra. Comme l’explique UFC Que Choisir, la première doit être obtenue par procédé mécanique, c’est-à-dire par pressage, sans avoir reçu de traitement chimique, ni chauffage. "Pour décrocher le qualificatif "extra", elles doivent également répondre à des critères chimiques et sensoriels précis censés garantir "l’usage des meilleures olives et l’embouteillage des meilleures huiles", souligne le site de l’association de consommateurs. Bio, ou non bio, d'origine française ou d'ailleurs, fruité vert ou fruité mûr : pour tout cela, c'est à vous de faire un choix !