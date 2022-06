Bronzage : huile d’olive et citron, cette astuce TikTok est dangereuse !

L'ESSENTIEL En Europe, l’indice UV atteint généralement des niveaux de l'ordre de 7 ou 8 en été.

Lors d’une exposition au soleil, les parfums et les déodorants peuvent causer une photo-allergie de la peau.

"Voilà ma petite technique pour bronzer rapidement" ou "Recette simple et rapide pour bronzer". C’est le titre de deux vidéos publiées sur TikTok qui dévoilent une astuce pour obtenir un bronzage doré en un temps record. Dans ces dernières, des internautes conseillent de mélanger de l’huile d’olive et du citron puis d’étaler cette mixture sur la peau avant de se dorer la pilule.

Une astuce "qui rend la peau plus sensible"

Problème : l’application de cette "recette de grand-mère" peut avoir des conséquences sur la santé, car elle ne permet pas de se protéger des rayons ultraviolets du soleil. Sous une des vidéos, la spécialiste Dermato Drey a signalé que "l’huile d’olive augmentait la pénétration des rayons UV et le citron était photosensibilisant. Ce qui rend la peau plus sensible." En clair, il vaut mieux éviter d’avoir recours à cette astuce pour bronzer.

Appliquer de la crème solaire pour se protéger du soleil

L’Assurance maladie rappelle que la meilleure solution pour protéger son épiderme des rayons ultraviolets est d’utiliser une crème solaire adaptée. Il convient d’étaler une couche épaisse sur sa peau 30 minutes avant de s’exposer au soleil et de renouveler l’application toutes les deux heures et après chaque baignade. On recommande également de choisir des endroits à l’ombre durant les activités extérieures, de porter un chapeau et des lunettes de soleil pour protéger sa tête et ses yeux. Autre conseil : limiter l’exposition au soleil entre 12 et 16 heures.