Démence : les variations de la pression artérielle seraient un facteur de risque

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, la fluctuation de la pression artérielle peut augmenter le risque de démence et de problèmes vasculaires chez les personnes âgées.

Ces travaux montrent également que des variations plus élevées de la pression artérielle systolique sont liées à un raidissement des artères.

Pour les chercheurs, les variations de la tension artérielle peuvent être considéré comme un marqueur précoce de la démence.

L'hypertension artérielle est un facteur de risque bien connu de la démence et de plusieurs maladies cardiovasculaires. Cependant, une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'université d'Australie-Méridionale suggère que les variations de la pression artérielle pourraient également être préjudiciables à la santé des seniors.

Les résultats ont été publiés dans la revue Cerebral Circulation - Cognition and Behaviour.

Les variations de la pression artérielle impactent la santé cognitive

Pour évaluer le lien entre les fluctuations de la pression artérielle et la démence, les chercheurs ont étudié un groupe de 70 personnes âgées en bonne santé, sans signe de démence ou de déficience cognitive. Des examens cardiovasculaires et cognitifs ont été réalisés. L'analyse des données recueillies a montré qu'une variabilité importante de la pression artérielle au cours de la journée, ainsi que sur plusieurs jours, était corrélée à une réduction des performances cognitives.

Les scientifiques ont également remarqué que les fluctuations de la pression artérielle systolique étaient associées à une rigidité accrue des vaisseaux sanguins dans les artères. Ce trouble est pour sa part lié aux problèmes cardiaques.

"Ces résultats indiquent que les différents types de variabilité de la pression artérielle reflètent probablement différents mécanismes biologiques sous-jacents, et que la variation de la pression artérielle systolique et diastolique est à la fois importante pour le fonctionnement cognitif chez les personnes âgées", explique l'auteure principale Daria Gutteridge dans un communiqué.

Démence : les variations de la tension artérielle comme marqueur précoce de la maladie

Les liens observés entre les variations de la pression artérielle et les problèmes cognitifs ainsi que cardiovasculaires (rigidité artérielle) étaient aussi présents chez les personnes âgées sans déficience. Ainsi pour les chercheurs australiens, leurs résultats suggèrent que les fluctuations de la tension à court ou moyen terme pourraient potentiellement servir de marqueur clinique précoce ou de cible de traitement pour l'altération de la fonction cognitive des seniors.

"Les traitements cliniques se concentrent sur l'hypertension, tout en ignorant la variabilité de la pression artérielle", explique Daria Gutteridge avant de rappeler que "la pression artérielle peut fluctuer selon les périodes - courtes et longues - et cela semble augmenter le risque de démence et de mauvaise santé des vaisseaux sanguins".