Tension artérielle différente entre les deux bras : un mauvais présage !

L'ESSENTIEL Une tension différente entre les deux bras indique un problème artériel.

Les chercheurs recommandent de systématiquement mesurer la tension sur les deux bras.

"Plus la différence de tension entre les deux bras est importante, plus les risques pour la santé sont importants", d’après le chercheur Chris Clark, de l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni. La tension artérielle est en principe mesurée lors d'un rendez-vous chez un médecin généraliste ou lors d’autres examens médicaux. Elle exprime la pression avec laquelle le sang circule dans les artères, en millimètres de mercure (mmHg). Le Dr Chris Clark et ses collègues ont étudié la signification d’une tension artérielle différente entre les deux bras.

Rétrécissement ou raidissement des artères

"Nous savons depuis longtemps qu’une différence de pression artérielle entre les deux bras est associée à plus de problèmes de santé", selon le scientifique. Son équipe et lui ont mené une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont colligé 54 études sur la tension artérielle. Ils en ont retenu 54 000 patients, dont les mesures de tension artérielle étaient disponibles pour les deux bras. Ils ont ensuite analysé l'évolution de leur santé sur une décennie, en relevant le nombre de décès, d’AVC et d’attaques cardiaques. Selon ces travaux, chaque mmHg de différence entre les deux bras augmente le risque d'angine, de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral de 1 %. Si la pression artérielle n’est pas la même entre les deux bras, cela peut indiquer un problème artériel, comme un rétrécissement ou un raidissement, ce qui peut affecter la circulation sanguine.

Encourager les médecins à vérifier les deux bras

Les chercheurs ont noté que les recommandations internationales aux professionnels de santé préconisent la mesure de la tension artérielle dans les deux bras. Selon Chris Clark, seule la moitié des professionnels de santé effectue ce double examen, "principalement par manque de temps". "Notre recherche montre que ce petit temps supplémentaire nécessaire pour mesurer les deux bras pourrait sauver des vies." D’après lui, la mesure est peu coûteuse et facile à mettre en œuvre, car elle ne nécessite pas d'équipement supplémentaire.

Nécessaire réévaluation des seuils de risque

En Europe, selon les institutions, le risque commencerait à partir d'une différence de 15 mmHg entre les deux bras. Pour les chercheurs, ce chiffre devrait être ramené à 10 mmHg, car des risques supplémentaires ont été identifiés à ce niveau de variation. D’après eux, 11% des personnes souffrant d'hypertension ont une différence de tension entre les deux bras de 10 mmHg, contre 4% dans la population générale.