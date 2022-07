Ces aliments qui aident à lutter contre l’hypertension

L'ESSENTIEL Un adulte sur trois souffre d’hypertension artérielle en France.

Il s’agit d’une augmentation anormale de la pression du sang sur les parois des artères.

Elle concerne plus de 65% des plus de 65 ans.

L’alimentation fait partie des facteurs de risque pour l’hypertension artérielle, avec l’âge, l’hérédité ou encore le tabagisme. Une consommation trop élevée de sel ou un manque de potassium peuvent être une cause de la maladie. Pour les personnes atteintes, les changements alimentaires font partie du traitement. "En cas d’hypertension essentielle, le praticien préconisera dans un premier temps des mesures hygiéno-diététiques : réduire sa consommation de sel et d’alcool, pratiquer une activité physique, perdre du poids, arrêter de fumer… Ces mesures peuvent suffire à diminuer la tension et à la faire revenir dans les normes", précise la Fondation pour la recherche médicale.

La réduction du sel, un élément primordial

Le changement alimentaire le plus important dans l’hypertension artérielle est la réduction du sel. Il est responsable de la rétention d’eau, qui va augmenter la pression artérielle, déjà élevée chez les personnes malades. En moyenne, un adulte consomme 8,5 grammes de sel par jour. "Un apport journalier de 5 à 6 g permet de baisser la pression artérielle sans traitement", indique l’Assurance maladie. Pour réduire les apports, il faut traquer les sels cachés, présents dans les plats préparés, la charcuterie, les gâteaux apéritifs ou encore le fromage.

Adoptez le régime DASH !

En 1997, une première étude sur le régime DASH a démontré son intérêt dans la réduction de la pression artérielle, confirmé en 2000, comme le rappelle la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada. L’Organisation mondiale de la santé estime que son adoption peut réduire la tension artérielle de 8 à 14 mm Hg. "Ce régime consiste à manger principalement des fruits et légumes, des produits laitiers allégés en matières grasses, des céréales complètes, de la volaille, du poisson et des fruits à coque, en limitant la consommation de viande rouge, de sucreries et de boissons sucrées", explique l’OMS. Il est aussi recommandé de limiter la consommation de graisses et d'huile. En parallèle, l'OMS suggère une consommation minimale de cinq fruits et légumes par jour.

Que faut-il penser des alimentations antihypertenseurs ?

En 2010, la Revue médicale suisse a publié des travaux sur l’alimentation et l’hypertension : ses auteurs identifient des aliments spécifiques ayant des effets antihypertenseurs. L’ail et le chocolat noir semblent ainsi avoir des effets bénéfiques sur l’hypertension, même si les auteurs pointent différentes limites à ces recherches, notamment des durées d’études variables. Pour le chocolat noir, ils mettent en évidence sa richesse calorique, qui pourrait entraîner une prise de poids, néfaste pour l’hypertension artérielle. Pour les hypertendus comme pour la population générale, le plus important est d'avoir une alimentation équilibrée et variée, mais pas trop salée !