Hypertension : misez sur un régime riche en flavanols pour la faire baisser

L'ESSENTIEL Les flavanols sont des antioxydants présents dans certains fruits, légumes, thé et cacao.

Pour bénéficier au maximum des propriétés des flavanols, il est préférable de consommer les aliments qui en contiennent sous leur forme non transformée.

L’hypertension artérielle est la pathologie chronique la plus fréquente en France, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). En effet, un adulte sur trois serait concerné par cette maladie qui peut être définie comme une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. La plupart du temps, elle est mesurée à l’occasion de consultations avec son médecin généraliste et grâce à un tensiomètre.

On parle d’hypertension à partir de 149/90

Une tension normale est de 120/80. Le premier chiffre est la pression systolique, elle équivaut à la pression maximale, lorsque le cœur se contracte pour se vider de sang. 80 est la pression diastolique, c’est-à-dire minimale lorsque le cœur se relâche pour se remplir. On parle d’hypertension artérielle lorsque ces chiffres dépassent 149/90 au cabinet du médecin et 135/85 à domicile. En effet, en cas de suspicion d’hypertension artérielle, le médecin demande souvent au patient de faire des relevés chez lui plusieurs fois par jour pendant trois jours.

10 à 30% d’hypertendus résistants aux traitements

Selon l’Inserm, 10 à 30% des hypertendus sont résistants aux traitements disponibles, ce qui signifie qu’ils ne fonctionnent pas sur eux. Mais ceux-ci pourraient bien avoir une solution grâce à l'alimentation. Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports, consommer des aliments riches en flavanols - des antioxydants présents dans certains fruits, légumes, thé et cacao - pourrait contribuer à réduire la tension artérielle chez les personnes qui souffrent d’hypertension.

Une pression artérielle moins forte chez ceux qui consomment des flavanols

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les tests urinaires de plus de 25 000 adultes au Royaume-Uni et plus précisément la présence du biomarqueur flavan-3-ol. Celui-ci indique la quantité de flavanols que ces participants ingèrent. Ainsi, la pression systolique était inférieure de 1,9 millimètre de mercure (mmHG) chez les hommes et d’environ 2,5 mmHG chez les femmes ayant le plus fort taux de flavan-3-ol. Cela signifie donc que ceux qui consommaient le plus de flavanols avaient une réduction de leur hypertension. Pour finir, les auteurs ont observé que cet effet positif des flavanols avait plus d’impact chez les personnes âgées.