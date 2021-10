Hypertension : les substituts au sel aideraient à diminuer la pression artérielle

L'ESSENTIEL Environ 20% des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle ne prennent pas de traitement.

Un substitut au sel, composé de 75% de sodium et 25% de potassium, réduirait les ridques d'AVC et d'incidents cardiovasculaires.

Près de 12 millions de Français sont traités pour de l'hypertension artérielle, c'est à dire pour une pression systolique supérieure à 140mmHg et diastolique supérieure à 90mmHg. Mais ce chiffre est loin de refléter la réalité : l'hypertension est une maladie dite "asymptomatique" et pour cette raison on considère qu'environ 20% des personnes qui en souffrent ne prennent pas de traitement ! Quant à celles qui sont traitées, la moitié ne parviennent pas à équilibrer leur tension et restent avec des mesures trop élevées.

Un mélange de sodium et de potassium

Pour les personnes les plus à risque de souffrir d’hypertension artérielle, les substituts au sel permettraient d’aider à diminuer la pression artérielle. C’est ce qu’il ressort d’une étude parue le 16 septembre dans le New England Journal of Medicine. Celle-ci ajoute même qu’avant de prendre des médicaments, limiter la consommation de sel pourrait constituer le premier traitement.

Pour cette recherche, les scientifiques chinois ont évalué les effets d’un substitut au sel composé de 75% de sodium et 25% de potassium sur des patients qui avaient déjà fait un AVC ou dont la tension était mal équilibrée. “La réduction de l'apport en sel réduit la pression artérielle, l'un des principaux facteurs de maladie et de décès par crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral”, affirme Darwin Labarthe, professeur de médecine préventive à la Division d'épidémiologie et co-auteur de l'étude.

Plus d’AVC, d’incidents cardiovasculaires chez les consommateurs de sel

L’étude a été mené sur plus de 20 000 personnes venant du nord-est de la Chine. En comparant ceux qui ont consommé du sel et ceux qui ont pris le substitut, il y a eu plus de personnes à faire un AVC dans le premier groupe. Les autres incidents cardiovasculaires, comme les infarctus, étaient aussi plus fréquents. “Le sel diminue et le potassium augmente, ce qui est également bénéfique pour abaisser la tension artérielle - il est donc doublement efficace”, conclut l’auteur de cette étude.

Ci-dessous, l'émission Questions aux Experts sur le thème : "l'hypertension, une maladie silencieuse mais dangereuse" :