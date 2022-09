Il est préférable de prendre des médicaments contre l'hypertension au coucher

L'ESSENTIEL La prise de médicaments contre l'hypertension est plus efficace au coucher que le matin.

Les risques de problèmes cardiovasculaires et de décès sont réduits.

Vous souffrez d’hypertension artérielle et vous prenez vos médicaments le matin ? Une étude peut vous amener à revoir vos habitudes. Car des chercheurs se sont aperçu que les patients qui prennent leurs médicaments contre l'hypertension au moment de se coucher ont un meilleur contrôle de leur pression artérielle. Et les risques de décès ou de maladies cardiovasculaires sont moindres.

L'équipe scientifique fait partie du projet Hygia Chronotherapy dirigé par le Professeur Ramón C. Hermida, directeur des laboratoires de bio-ingénierie et de chronobiologie de l'université de Vigo, en Espagne. Les résultats des travaux ont été publiés dans la revue European Heart Journal.

45 % de risque en moins

L'expérience a duré plus de six ans et a concerné 19 084 patients. L’originalité du programme Hygia Chronotherapy est que les médecins surveillaient leur pression artérielle pendant 48 heures au lieu des 24 heures habituelles. Les scientifiques ont ainsi découvert que les participants qui prenaient leur traitement au coucher avaient un risque de maladie cardiaque inférieur de 45 % en moyenne, comparés à ceux qui prenaient leurs médicaments le matin. Plus exactement, il y avait une réduction de 66 % du risque de décès, de 44 % du risque d'infarctus du myocarde, de 42 % de l'insuffisance cardiaque et de 49 % des accidents vasculaires cérébraux.

Et pourtant, les médecins recommandent de prendre les médicaments le matin

"Les directives actuelles pour le traitement de l’hypertension ne recommandent pas de moment particulier pour la prise des médicaments. L’ingestion matinale est la recommandation la plus courante des médecins, car basée sur l'idée trompeuse selon laquelle la pression artérielle doit être abaissée dès le matin. Cependant, nous avions déjà constaté par ailleurs que la pression artérielle systolique moyenne pendant le sommeil est l'indicateur le plus important, quelles que soient les mesures prises au cours de la journée ou chez le médecin”, explique le professeur Ramón C. Hermida.

L'étude est la première étape vers la modification des recommandations médicales pour la prise de médicaments contre l'hypertension. Cependant, elle présente certaines limites : différents types de population n’étaient pas représentés, différentes classes de médicaments non plus.