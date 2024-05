Alzheimer : une substance présente dans ces 3 fruits peut améliorer la mémoire

L'ESSENTIEL La maladie d’Alzheimer se caractérise, dans un premier temps, par des troubles de la mémoire.

Les patients atteints par la maladie d’Alzheimer peuvent être concernés par un dysfonctionnement mitochondrial, qui altère leurs fonctions cognitives.

Selon une recherche danoise, une substance contenue dans trois fruits permettrait d’éliminer les mitochondries endommagées, et d’améliorer la mémoire.

La maladie d’Alzheimer est une forme de démence, qui induit des troubles de la mémoire, de la pensée ainsi que du comportement. Aucun traitement ne permet de guérir cette affection. Néanmoins, des chercheurs danois ont récemment observé qu’une substance présente dans trois fruits pourrait améliorer les fonctions cognitives.

Une substance favoriserait l’élimination des mitochondries endommagées

Présentes dans nos cellules, les mitochondries sont des organites responsables de la production d’énergie. Or, cette fonction est altérée dans la maladie d’Alzheimer. "De nombreux patients atteints de pathologies neurodégénératives présentent un dysfonctionnement mitochondrial, également connu sous le nom de mitophagie. Cela signifie que le cerveau a des difficultés à éliminer les mitochondries faibles, qui s'accumulent et affectent les fonctions cérébrales", a expliqué Vilhelm Bohr, professeur affilié au département de médecine cellulaire et moléculaire de l'université de Copenhague (Danemark).

En partant de ce constat, le chercheur et son équipe ont découvert que l'urolithine A, une substance naturellement présente dans les grenades, les fraises ainsi que les noix, pourrait contribuer activement à l'élimination des mitochondries endommagées dans le cerveau.

Maladie d’Alzheimer : l'évaluation du dosage d'urolithine A

Dans le cadre de cette recherche, les scientifiques ont évalué les effets de l'urolithine A auprès de souris atteintes par la maladie d’Alzheimer. "Notre étude, publiée dans la revue Alzheimer’s Association, montre que l'urolithine A peut atténuer les troubles de la mémoire et d'autres conséquences de la démence (…) Même si cette recherche a été menée sur des modèles de souris, les perspectives sont positives", a indiqué Vilhelm Bohr.

Pour l’heure, l’équipe danoise ne connaît pas la quantité d'urolithine A requise pour atténuer les symptômes de la maladie d’Alzheimer. "Nous ne pouvons encore rien dire de concluant sur le dosage. Mais j'imagine qu'il faut plus d’un fruit par jour. Cependant, la substance est déjà disponible sous forme de pilule, et nous essayons actuellement de trouver le bon dosage", a souligné le chercheur. Néanmoins, des études supplémentaires doivent être effectuées pour s’assurer que cette substance ne présente pas d’effets secondaires importants.