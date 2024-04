Alzheimer : voici les 10 premiers symptômes qui doivent vous alerter

L'ESSENTIEL La maladie d’Alzheimer est le type de plus fréquent de démence selon l’OMS, soit 60 à 70 % des cas.

Plus la maladie d’Alzheimer est dépistée tôt, plus sa progression peut être freinée et la qualité de vie du patient améliorée.

Les auteurs d’une nouvelle étude mettent en évidence un lien entre dix pathologies et la survenue de la maladie d’Alzheimer dans les quinze ans après le déclenchement de ces pathologies, parmi lesquelles le stress, l’anxiété, la perte auditive, etc.

Le nombre de personnes atteintes de démence en Europe doublera presque d’ici 2050, passant à 14.298.671 dans l’Union européenne et à 18.846.286 dans l’ensemble de l’Europe, selon les prévisions d’Alzheimer Europe.

Dépister la maladie d’Alzheimer plus précocement

Le type de démence le plus fréquent, dans 60 à 70 % des cas, est la maladie d’Alzheimer, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour l’instant, il n’existe pas de traitement curatif de cette maladie, “mais une prise en charge adaptée peut ralentir sa progression et améliorer la vie du patient et de son entourage”, peut-on lire sur le site de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Pour cela, tout l’enjeu est de dépister la maladie le plus tôt possible.

Dans une étude publiée dans la revue The Lancet, des chercheurs ont trouvé un lien entre dix pathologies et le développement de la maladie d’Alzheimer dans les quinze ans après le déclenchement de la pathologie.

Stress, anxiété, dépression… 10 maladies symptômes d’Alzheimer

Pour cela, ils ont étudié des données de 80.000 patients. La moitié a développé une maladie d'Alzheimer et l’autre moitié, appelée groupe témoin, n’a pas jamais été atteinte de maladie neurodégénérative. Parmi 123 facteurs de santé différents, les auteurs mettent en évidence un lien entre dix pathologies et la survenue de la maladie d’Alzheimer dans les quinze ans après le déclenchement de ces pathologies :

Le stress

L’anxiété

La dépression

La perte d'audition

Les pertes de mémoire

La constipation

La fatigue

La spondylarthrose cervicale

Les chutes

Les pertes de poids soudaines

De précédentes études avaient déjà montré un lien entre certaines maladies et Alzheimer. Ces travaux montraient par exemple que l’anxiété était un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. D’autres, publiés dans la revue Alzheimer's Research & Therapy, indiquent que les personnes âgées de 18 à 65 ans, qui souffrent de stress chronique ou de dépression, ont un risque deux fois plus important de développer la maladie d'Alzheimer.

Néanmoins, les résultats des chercheurs montrent un lien entre ces maladies et celle d’Alzheimer, mais cela ne signifie pas que vous en serez atteint si vous en souffrez. Avec l’augmentation du nombre de cas, ce type d’études pourraient aider à la mise au point de dépistages plus précoces.