Obésité : la chirurgie bariatrique améliore les capacités cognitives

L'ESSENTIEL En France, l’obésité sévère a pratiquement doublé en une décennie.

Selon une nouvelle enquête, la chirurgie bariatrique pratiquée sur les personnes atteintes d’obésité sévère est bénéfique pour leurs capacités cognitives.

"La qualité de la cognition globale était en effet supérieure d'au moins 20 % chez 52 membres de notre cohorte 24 mois après leur chirurgie bariatrique", précisent les auteurs.

Chirurgie bariatrique et capacités cognitives : méthodologie de l’enquête

"La perte de poids induite par la chirurgie bariatrique a-t-elle des associations à long terme avec les structures et les fonctions cérébrales ?", s’interrogeaient les auteurs au début de leurs recherches.

Pour répondre à leur question, ils ont recueilli les données médicales de personnes atteintes d'obésité sévère et éligibles au pontage gastrique Roux-en-Y. Elles étaient toutes âgées de 35 à 55 ans et étaient suivies dans un hôpital spécialisé dans la chirurgie bariatrique aux Pays-Bas (le Rijnstate Hospital, NDLR).

Les participants ont été recrutés entre septembre 2018 et décembre 2020, puis ont été suivis jusqu'en mars 2023. Les informations ont été collectées avant la chirurgie bariatrique, puis 6 et 24 mois après l’opération.

Hausse d'au moins 20 % des capacités cognitives après la chirurgie bariatrique

A la suite de leurs analyses, les scientifiques ont établi plusieurs choses. "Dans cette étude incluant 133 adultes souffrant d'obésité sévère et ayant subi une chirurgie bariatrique, de nombreux indicateurs sanitaires s’étaient améliorés au sein de la cohorte deux ans après l’opération, à savoir : la fonction cognitive, les biomarqueurs inflammatoires, les comorbidités, le niveau d’activité physique et les symptômes dépressifs" écrivent-ils dans leur étude. "En neuro-imagerie, le lobe temporal a également montré des changements dans sa structure et sa fonction. Une épaisseur corticale plus marquée a notamment été identifiée dans cette zone", ajoutent-ils.

"Ces résultats laissent à penser que la chirurgie bariatrique est associée à des avantages à long terme pour la santé, y compris concernant la cognition", notent pour finir les chercheurs. "La qualité de la cognition globale était en effet supérieure d'au moins 20 % chez 52 membres de notre cohorte 24 mois après leur chirurgie bariatrique", concluent-ils.

Obésité : qu’est-ce la chirurgie bariatrique ?

Considérée comme une opération lourde (et donc non sans danger), la chirurgie de l'obésité (ou "chirurgie bariatrique") modifie l'anatomie du système digestif. Réservée aux personnes atteintes d’obésité, "c'est une aide qui permet de diminuer la quantité d'aliments consommés (principe de restriction) et/ou l'assimilation des aliments par l'organisme (principe de malabsorption)", précise la HAS (Haute Autorité de Santé).

Aujourd’hui, 17 % des Français sont en situation d’obésité, dont 6 % des jeunes âgés de 8 à 17 ans. L’obésité sévère a même pratiquement doublé en une décennie, passant de 1,1 % de notre population en 2009 à 2 % en 2020.