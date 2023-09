Chirurgie bariatrique : l'IA aide les médecins à prédire la perte de poids

L'ESSENTIEL Les pertes de poids après une chirurgie bariatrique varient considérablement d'un individu à l'autre, et prédire le nombre de kilos perdus avant même d'être opéré reste un défi.

"Face à l’augmentation de la prévalence de l’obésité dans nos sociétés, la chirurgie bariatrique s’est imposée comme un traitement efficace pour une perte de poids durable et une prolongation de l’espérance de vie en meilleure santé".

Pour que l'outil soit intéressant d’un point de vue clinique, il doit permettre de pouvoir prédire la perte de poids sur une période d’au moins cinq ans.

La chirurgie bariatrique, également appelée chirurgie de l'obésité, modifie l'anatomie du système digestif pour aider à la perte de poids. Cela conduit à une réduction de l'apport calorique et favorise la perte de poids. Cependant, des chercheurs français ont mis au point un outil basé sur l'intelligence artificielle permettant de fournir une prédiction préopératoire individuelle des éventuelles pertes de poids à 5 ans après la chirurgie.

Prédire l’avenir d’une chirurgie bariatrique ?

Les chercheurs se sont efforcés de développer des moyens prédictifs permettant d'estimer la perte de poids après une chirurgie bariatrique. Ces outils ont pour objectif d'aider les chirurgiens dans leur prise de décision clinique en fournissant des informations sur la quantité de poids que les patients peuvent raisonnablement s'attendre à perdre après l'opération. Pour être utile d'un point de vue clinique, un modèle doit être capable de prédire la perte de poids sur une période d'au moins cinq ans.

Une aide précieuse basée sur l'intelligence artificielle

Les chercheurs français ont réussi à mettre au point des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle capables de prédire la perte de poids attendue après une chirurgie bariatrique à partir des données collectées auprès de plus de 10.000 patients suivis en France et à l'étranger. Ces données incluent des facteurs tels que l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle avant l'opération, les comorbidités associées à l'obésité, ainsi que les différents types de chirurgie bariatrique effectués. Grâce à cet outil, les médecins pourront proposer une prise en charge personnalisée en fonction des caractéristiques de chaque patient, et ajuster les attentes en matière de perte de poids en fonction des prédictions du modèle.

Obésité : un lot d’avantages novateurs pour le patient et le médecin

Cette innovation présente de nombreux avantages. Tout d'abord, pour le patient, qui pourra visualiser sa future perte de poids et se fixer des objectifs réalistes. Cela peut être une source de motivation importante et favoriser l'adhésion au traitement postopératoire. Ensuite, pour le médecin, l'outil permettra de détecter d'éventuels écarts importants entre la perte de poids réelle et celle prédite, ce qui pourrait indiquer la nécessité de réévaluer le traitement postopératoire ou de prendre des mesures supplémentaires pour éviter des complications. Enfin, cet outil peut également aider à prédire l'utilité des visites postopératoires et éclairer la prise de décision clinique en fournissant des informations précieuses sur l'évolution de la perte de poids du patient.