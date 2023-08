Chirurgie bariatrique : le surplus de peau n’est pas sans conséquence

L'ESSENTIEL Le surplus de peau, causé par la perte de poids après une chirurgie bariatrique, se présente chez 70 % des personnes.

Il favorise des problèmes d’estime de soi, des troubles cutanés et réduit la mobilité des patients.

L’inconfort causé par l’excès de peau dépend de sa localisation sur le corps et des événements ou des situations vécus.

La chirurgie bariatrique est proposée pour les personnes souffrant d'obésité. Elle permet de perdre du poids de manière durable, de réduire les affections liées à l'obésité et d'améliorer la qualité de vie des patients, selon la Haute Autorité de Santé (HAS). Parmi les nombreux avantages de cette intervention, on retrouve une amélioration de l'estime de soi, des relations sociales et de l'activité sexuelle. Cependant, cette opération peut aussi provoquer des complications, tels que des problèmes liés aux sutures, des fuites ou des carences nutritionnelles.

Chirurgie bariatrique : 70 % des adultes ont un surplus de peau après la perte de poids

En outre, l'opération peut engendrer des difficultés liées à la modification de l'image corporelle. Dans une publication de The Conversation, trois chercheuses de l’université du Québec en Outaouais (UQO) ont évoqué le surplus de peau, qui est causé par la perte de poids massive. L’excès de peau après cette intervention chirurgicale est une réalité fréquente. Et pour cause, il se présente chez 70 % des patients. Pourtant, il est souvent négligé dans les discussions sur la chirurgie bariatrique, alors que le surplus de peau est associé à des conséquences psychologiques, physiologiques et fonctionnelles.

De la honte, des problèmes de peau, une mobilité réduite…

Dans une étude, menée auprès de 124 adultes ayant subi une chirurgie bariatrique, les volontaires ont déclaré être embarrassés par "le jugement réel ou supposé des autres". Ils ont aussi exprimé une insatisfaction corporelle, des problèmes d'estime de soi, de la honte et du dégoût. Autre problème signalé : des troubles cutanés, tels que des irritations, des mycoses, des plaies et des démangeaisons, ce qui peut entraîner des mauvaises odeurs. De plus, cet excès de peau peut réduire la mobilité et limiter les activités quotidiennes.

Surplus de peau : "l’embarras peut être plus élevé l’été"

"Des participants ont expliqué que l’inconfort causé par l’excès de peau peut être plus ou moins fort en fonction de sa localisation sur le corps. Ceci semble particulièrement vrai lorsque l’excès de peau est visible, comme sur les bras. De plus, l’inconfort causé par l’excès de peau peut évoluer selon les événements ou les situations vécus. Par exemple, l’embarras peut être plus élevé l’été, période durant laquelle le corps est davantage exposé aux regards des autres", ont expliqué les chercheuses.

Comment mieux gérer les difficultés liées à un excès de peau ?

D’après les auteures, il ne serait pas possible de prévenir l’apparition du surplus de peau, même avec la pratique d’activité physique. Ainsi, pour gérer cette problématique, les patients peuvent opter pour des vêtements amples et confortables et adopter une bonne hygiène pour réduire les risques de plaies et d'infections. "Bien laver et sécher le surplus de peau régulièrement est essentiel. Aussi, l’utilisation de poudres (tel que de l’amidon de maïs) aide à absorber l’humidité et l’utilisation de vêtements serrés au niveau des cuisses peut aider à réduire les frictions." Le soutien des proches joue aussi un rôle dans l’acceptation du surplus de peau. Par ailleurs, la chirurgie reconstructive peut également aider à améliorer l'image corporelle, l'estime de soi et le bien-être sexuel des patients.