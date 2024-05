Musique : elle touche différemment notre corps en fonction de nos attentes

L'ESSENTIEL Les fluctuations des prédictions concernant les accords musicaux étaient ressenties dans des parties spécifiques du corps, notamment le cœur, l'abdomen et le cerveau.

Les sensations au niveau du cœur étaient fortement liées à l'appréciation esthétique et aux sentiments de plaisir.

En revanche, les mélodies provoquant de fortes sensations cérébrales étaient associées à des sentiments d'anxiété et de confusion.

La musique a façonné les expériences des êtres humains à travers les cultures et les générations, mais son impact sur nos esprits et nos corps reste insaisissable, selon des chercheurs des universités de Tokyo et d'Hiroshima (Japon). C’est pourquoi ils ont décidé de mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue iScience.

Les sensations cardiaques liées à l'appréciation esthétique de la musique et au plaisir

Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a examiné en détail comment la perception d'un accord musical suscite des sensations corporelles et des émotions par le biais du traitement prédictif du cerveau. Pour cela, elle a recruté 527 personnes qui ont dû écouter huit courtes mélodies composées de seulement quatre accords chacune. Chaque morceau présentait un mélange varié de progressions d'accords surprenantes et non surprenantes, certaines et incertaines. Pendant l’écoute, les participants devaient indiquer sur une image à quel endroit de leur corps ils ressentaient la musique et avec quelle intensité. Ces derniers ont aussi classé leurs cinq principales émotions à chaque son, à partir d'une liste d'options, et déclaré dans quelle mesure la musique les attirait ou pas.

Avec ces réponses, les auteurs ont pu créer un schéma corporel distinct pour chaque accord musical. Parmi les huit mélodies, les sensations abdominales les plus fortes ont été enregistrées lorsque les quatre accords progressaient avec peu de surprise et peu d'incertitude. Cet "air très prévisible" a également suscité des sentiments de calme, de soulagement, de satisfaction, de nostalgie et d'empathie. D’après les résultats, les sensations les plus fortes au niveau du cœur ont été ressenties lorsque les trois premiers accords ont été joués avec une faible surprise et une faible incertitude, mais le quatrième accord final a suscité une forte surprise et une faible incertitude. "Les deux progressions d'accords provoquent ainsi des sensations cardiaques et abdominales qui ont suscité une appréciation esthétique et réduit les sentiments négatifs d'anxiété et de maladresse."

Musique : les sensations cérébrales provoquent de l’anxiété et de la confusion

En revanche, les mélodies qui généraient de fortes sensations dans la tête, c’est-à-dire au niveau du cerveau, étaient significativement associées à des sentiments d'anxiété et de confusion. Étant donné que cette recherche s'est concentrée sur les sensations et les émotions subjectives, les scientifiques aimeraient désormais voir comment des réponses physiques plus quantifiables, telles que les changements de rythme cardiaque, coïncident avec la carte des sensations rapportées.

"La musique n'est pas seulement quelque chose que l'on écoute avec les oreilles, c'est une expérience ressentie dans tout le corps. Je pense que cette sensation corporelle est ce qui définit vraiment la musique. Cette étude permet de comprendre comment les expériences musicales sont intimement liées à notre corps. Elle promet de contribuer à l'utilisation de la musique pour soulager le stress et améliorer la santé mentale", a conclu Tatsuya Daikoku, qui a dirigé les travaux.