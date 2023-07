Musique : nos préférences dépendent de la météo

L'ESSENTIEL Les chansons énergiques, dansantes et évoquant des émotions positives étaient associées à un temps chaud et ensoleillé.

Les musiques reflétant une faible intensité et des émotions négatives, comme la tristesse, n'étaient pas liées aux conditions météorologiques.

Les auteurs soulignent l'importance de prendre en compte des facteurs environnementaux lors de l'analyse du succès des chansons sur le marché de la musique.

Et si la météo dictait nos préférences musicales ? C’est ce qu’a suggéré une équipe internationale de chercheurs dans une récente étude. Dans le cadre des travaux, ces derniers ont voulu examiner les associations entre les conditions météorologiques et les caractéristiques musicales de toutes les chansons disponibles qui ont atteint le top des palmarès hebdomadaires du Royaume-Uni sur une période de 67 ans (1953-2019). Pour cela, les scientifiques ont analysé plus de 23.000 chansons et ont utilisé des techniques d'apprentissage automatique pour extraire des caractéristiques musicales de l'audio de toutes les chansons.

Nos choix musicaux sont influencés par les facteurs environnementaux

D’après les résultats, publiés dans la revue Royal Society Open Science, les caractéristiques musicales reflétant une intensité élevée et des émotions positives, telles que le bonheur et la joie, étaient positivement associées aux températures élevées, à savoir un temps chaud et ensoleillé, et négativement liées aux mois pluvieux. En revanche, les caractéristiques musicales reflétant une faible intensité et des émotions négatives, comme la tristesse, n'étaient pas liées aux conditions météorologiques.

"Les associations musique-météo étaient plus nuancées que ne le supposaient les modèles linéaires, ne devenant significatives que pour les mois et les saisons où les changements météorologiques étaient les plus notables. Il est important de remarquer que les associations observées dépendaient de la popularité de la musique : alors que les chansons figurant dans le top 10 des hit-parades présentaient les liens les plus forts avec la météo, les chansons moins populaires ne présentaient aucune relation. Cela suggère que l'adéquation d'une chanson avec le temps qu'il fait peut être un facteur poussant une chanson en tête des hit-parades", peut-on lire dans les recherches.

Météo : "des conditions favorables induisent des états émotionnels positifs chez les auditeurs"

Selon Manuel Anglada-Tort, auteur principale des travaux, ces résultats remettent en question la notion selon laquelle le succès sur le marché de la musique repose uniquement sur la qualité de la musique elle-même. "Notre étude suggère plutôt que des conditions environnementales favorables, telles qu'un temps chaud et ensoleillé, induisent des états émotionnels positifs chez les auditeurs, ce qui les amène à choisir d'écouter de la musique énergique et positive, potentiellement en adéquation avec leur humeur du moment", a-t-il poursuivi dans un communiqué.