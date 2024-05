Sommeil : nous dormons moins pendant cette période de notre vie

L'ESSENTIEL La durée moyenne du sommeil varie d'une période de notre vie à l'autre.

Les adultes dorment 7 heures en moyenne, les femmes un petit peu plus que les hommes.

La durée du sommeil est différente selon les régions du monde.

Une étude, menée par des chercheurs de l’université catholique de Louvain, de l'université d'East Anglia et de l'université de Lyon, publiée dans Nature Communications, montre que la durée du sommeil diminue au début de l'âge adulte et ce jusqu'à 33 ans, puis se stabilise et augmente à partir de 53 ans. La période de notre vie où le sommeil est le plus court se situe donc entre 25 et 35 ans.

Pour leurs travaux, les chercheurs ont analysé les données de 730.187 volontaires de 63 pays différents. Ils ont joué à un jeu mobile, appelé "Sea Hero Quest", conçu pour la recherche en neurosciences - en particulier sur la maladie d'Alzheimer - qui met en lumière les différences dans les capacités de navigation spatiale.

En moyenne, dans le monde, les adultes dorment 7 heures par nuit

En plus d'accomplir des tâches testant les capacités de navigation, les personnes jouant au jeu doivent répondre à des questions utiles à la recherche en neurosciences, notamment sur les habitudes de sommeil. Les chercheurs ont constaté que les adultes de l'échantillon de l'étude, dormaient en moyenne 7,01 heures par nuit, les femmes dormant en moyenne 7,5 minutes de plus que les hommes.

Les scientifiques ont découvert que les participants les plus jeunes de l'échantillon (d'un âge minimum de 19 ans) étaient ceux qui dormaient le plus, que la durée du sommeil diminuait progressivement tout au long de la vingtaine ainsi qu'au début de la trentaine puis se stabilisait jusqu'au début de la cinquantaine avant d'augmenter de nouveau. Les résultats étaient semblables pour les hommes et les femmes, quels que soient les pays et les niveaux d'éducation. Les auteurs de l'étude estiment que la baisse du sommeil au milieu de la vie est en partie due aux exigences liées à la garde des enfants et à la vie professionnelle.

La durée de sommeil diffère selon les pays

Le professeur de psychologie et de sciences du langage à l’université catholique de Louvain, Hugo Spiers, qui a co-dirigé l’étude, a précisé dans un communiqué : "Des études antérieures ont trouvé des associations entre l'âge et la durée du sommeil, mais la nôtre est la première grande étude à identifier ces trois phases distinctes tout au long de la vie." "Nous avons constaté qu'à travers le monde, les gens dorment moins au milieu de l'âge adulte, mais la durée moyenne du sommeil varie d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre", a-t-il détaillé.

Les personnes qui ont déclaré dormir le plus (20 à 40 minutes de sommeil supplémentaire par nuit) viennent de pays d'Europe de l'Est, tels que l'Albanie, la Slovaquie, la Roumanie et la République Tchèque, tandis que celles dormant le moins vivent dans des pays d'Asie du Sud-Est, comme les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie. Par ailleurs, les personnes se situant dans les pays proches de l'équateur ont tendance à dormir un peu moins.