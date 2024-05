Obésité : les incitations financières motivent pour perdre du poids

L'ESSENTIEL L'obésité est une maladie chronique qui touche de plus en plus de Français.

De nombreux problèmes de santé sont déclenchés par l'obésité.

D'après une nouvelle étude, les personnes souffrant d'obésité arrivent plus facilement à perdre du poids lorsqu'on leur promet une somme d'argent conséquente.

La perspective de gagner une belle somme d’argent peut-elle aider les personnes souffrant d'obésité à se délester de leurs kilos en trop ? Il semblerait que oui, selon une nouvelle étude publiée dans le JAMA.

"Cette recherche s'appuie sur une théorie économique comportementale selon laquelle les gens sont plus motivés par la perspective de perdre de l'argent que par celle d'en gagner", explique le directeur de l’étude Pat Hoddinott. "Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre de perdre son propre argent, c'est pourquoi nous avons conçu l'essai Game of Stones qui utilise une incitation par dotation. Concrètement, l'argent est placé sur un compte en banque tout au long de l’expérimentation, ce qui permet aux hommes à faibles revenus de participer", poursuit-il.

Sa recherche a porté sur un échantillon de 585 hommes de Belfast, Bristol et Glasgow dont l'indice de masse corporelle (IMC) était supérieur à 30. Les participants ont été répartis en trois groupes :

- Les membres du premier ont entamé un rééquilibrage alimentaire sans aucune aide extérieure.

- Les membres du second ont effectué la même démarche en sachant que la somme de 490 dollars allait leur être versée s’ils perdaient du poids.

- Les membres du troisième groupe se sont également engagés dans un processus similaire tout en bénéficiant de l’incitation financière et de sms d’encouragement envoyés régulièrement.

Obésité : l'argent et les sms d'encouragement aident à perdre du poids

Les résultats ont montré que c'est la combinaison de l'incitation financière et des messages d’encouragement qui s'est avérée la plus efficace.

"Dans cet essai randomisé, l'envoi de sms encourageants combinés à une incitation financière a entraîné une perte de poids de 5 % après 12 mois, contre une perte de poids de 3 % pour l'envoi de messages seuls et de 1 % pour le groupe de contrôle", écrivent les auteurs dans leur rapport final.

Les scientifiques énumèrent cependant plusieurs limites à leurs travaux, notamment le fait qu’ils ont utilisé l'IMC comme mesure de l'obésité, une échelle aujourd’hui très controversée. Reste également à savoir comment transposer en vie réelle des incitations financières qui risqueraient de coûter très cher aux systèmes de santé.

Obésité : quels sont les problèmes de santé associés ?

Aujourd’hui, 17 % des Français sont en situation d’obésité, dont 6 % des jeunes âgés de 8 à 17 ans. L’obésité sévère a même pratiquement doublé en une décennie, passant de 1,1 % de notre population en 2009 à 2 % en 2020.

"Les risques que le surpoids et l’obésité présentent pour la santé sont de plus en plus attestés et de mieux en mieux connus", explique l’OMS sur son site.



"On estime qu’en 2019, un IMC supérieur à la valeur optimale était à l’origine de 5 millions de décès dus à des maladies non transmissibles telles que les problèmes cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les troubles neurologiques, les pathologies respiratoires chroniques et les soucis digestifs", termine l’institution.