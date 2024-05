Obésité : une mauvaise santé musculaire augmente le risque de décès précoce

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, une composition musculaire défavorable est courante chez les personnes obèses.

En cas d’obésité, le fait d’avoir un faible volume musculaire et un taux élevé de graisse musculaire est associé à trois fois plus de risques de mourir.

Le sexe, l'âge, le diabète de type 2 et le tabagisme étaient également liés à un risque plus élevé de décès précoce.

Une mauvaise santé musculaire est fréquente chez les patients souffrant d'obésité et elle est associée à un risque de décès précoce plus élevé. C’est ce qu’ont récemment révélé des chercheurs d'AMRA Medical, une société d'informatique de santé située à Linköping (Suède) lors du Congrès européen sur l'obésité (ECO) qui a lieu actuellement à Venise (Italie).

Les muscles des patients obèses "sont en général relativement plus faibles"

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené une étude au cours de laquelle ils ont analysé les scanners de 56.109 adultes britanniques dont les données étaient disponibles dans la UK Biobank. Ensuite, l’équipe a utilisé AMRA Researcher, à savoir un logiciel qui fournit des mesures de la composition corporelle à partir d'IRM. Le volume musculaire (soit la quantité de muscle) et la graisse musculaire (indiquant la qualité du muscle) ont été quantifiés et un score de volume musculaire personnalisé (une indication de la façon dont leur volume musculaire se compare à la moyenne pour leur sexe et leur taille corporelle) a été calculé.

Dans le cadre des travaux, les participants ont été répartis en quatre groupes selon qu'ils présentaient une composition musculaire normale, un taux de graisse musculaire élevé uniquement, un score de volume musculaire faible uniquement ou une composition musculaire défavorable (à la fois un taux de graisse musculaire élevé et un faible volume musculaire). Au total, 9.840 volontaires étaient atteints d’obésité. Parmi eux, 2.001 patients présentaient une composition musculaire défavorable. "La recherche a montré que même si les personnes obèses ont une masse musculaire plus importante, leurs muscles sont, en général, relativement plus faibles. Ils ont également une qualité musculaire inférieure, ainsi qu'une mobilité et une fonction réduites", a déclaré Jennifer Linge, auteure principale de l’étude.

Obésité : 3 fois plus de risque de mourir à cause d’une composition musculaire défavorable

Au cours du suivi d’environ quatre ans, 174 personnes sont décédées. Les causes de décès les plus fréquentes étaient les maladies ischémiques et les maladies hypertensives. Selon les résultats, le fait d'avoir un faible volume musculaire ou un taux élevé de graisse musculaire seul n'était pas significativement associé à un risque plus élevé de décès. En revanche, les participants présentant une composition musculaire défavorable étaient trois fois plus susceptibles de mourir que ceux dont la composition musculaire était normale.

D’après l’équipe, le lien entre une mauvaise santé musculaire et la mortalité toutes causes confondues restait élevé lorsque la force, d'autres maladies, comme le cancer ou le diabète de type 2, et les facteurs liés au mode de vie, tels que le tabagisme, la consommation d'alcool et l’activité physique, étaient pris en compte. "Dans ce modèle entièrement ajusté, une composition musculaire défavorable était associée à un risque 70 % plus élevé de décès précoce."

Face à ces résultats, les auteurs ont souligné l'importance d'évaluer la quantité de graisse dans les muscles, ainsi que le volume musculaire, lors de l'évaluation de la santé musculaire des patients obèses. Autre conseil : déterminer si les médicaments permettant une perte de poids importante ou rapide entraînent une perte musculaire excessive ou détériorent la qualité des muscles afin de traiter l'obésité de manière plus sûre.