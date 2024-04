Obésité : attention si votre enfant a ces deux habitudes le soir

L'ESSENTIEL Se coucher après 22 heures et utiliser des écrans plus de trente minutes avant le coucher est associé à un risque accru d'obésité et à une moindre adhésion au régime méditerranéen chez les enfants, selon une nouvelle étude.

27,5 % des enfants de moins de 5 ans et 35,2 % des 5 - 12 ans passent plus de trente minutes devant un écran avant de se coucher.

Les scientifiques recommandent aux parents d’avancer l’heure du coucher et de réduire au maximum l’exposition aux écrans des enfants avant le coucher.

Les enfants de 2 à 12 ans qui s’endorment après 22 heures et utilisent des écrans (tablettes, téléphones portables, ordinateurs, télévision, etc) plus de trente minutes avant le coucher ont un risque accru d’obésité. Ils sont également moins susceptibles de suivre le régime méditerranéen, connu pour ses nombreux bienfaits sur la santé cognitive, métabolique et cardiaque.

Voici les découvertes d’une étude de l’université de Barcelone publiée dans la nouvelle édition de la revue Appetite.

Obésité : se coucher tard et regarder des écrans augmentent le risque des enfants

Pour cette recherche, l’équipe a interrogé les parents de 1.133 enfants (545 avaient entre 2 et 4 ans et 588 avaient entre 5 et 12 ans) sur les habitudes de sommeil et l'utilisation d'appareils numériques de leur progéniture. Ils devaient aussi préciser d'autres points comme l’alimentation suivie et l’indice de masse corporelle (IMC).

Les résultats montrent qu'environ la moitié des tout-petits et des enfants d'âge scolaire passaient jusqu’à trente minutes devant un écran avant de se coucher (50,5 % et 45,1 % respectivement). Plus d’un quart des moins de cinq ans et plus d’un tiers des “grands” l'utilisaient plus d’une demi-heure devant un écran. Seulement 14,2 % des préscolaires et 11,7 % des écoliers ne regardaient pas les écrans et se couchaient tôt.

L’étude, menée en Espagne, montre aussi que les enfants étaient des couche-tard pour leur âge. "Nous avons constaté que les enfants ont tendance à se coucher vers dix heures du soir. Considérant qu'il est recommandé de dormir entre dix et douze heures, il est clair que de nombreux enfants ne dorment pas suffisamment", déplorent les auteurs dans un communiqué. D’autant plus que cette habitude, couplée avec une grande consommation d’écrans, n’est pas sans conséquence sur l’organisme des jeunes.

"Nous avons observé que les enfants d’âge préscolaire et scolaire qui ont des habitudes de sommeil plus nocturnes et passent plus de temps devant des écrans avant de se coucher, ont un risque plus élevé de développer un surpoids ou une obésité, par rapport à ceux qui se couchent tôt et ne regardent pas les écrans avant le coucher", explique María Fernanda Zerón-Rugerio, première auteure de l'article scientifique.

Alimentation, sommeil, activité physique : d’autres éléments perturbés par ces habitudes

Ces deux mauvaises habitudes nocturnes avaient aussi un effet nocif sur d’autres éléments importants de la santé des enfants : la qualité du sommeil, l’alimentation et l’activité physique.

Les scientifiques ont constaté qu’elles entraînaient une durée de sommeil nocturne plus courte et une moins bonne qualité du sommeil chez les enfants d'âge préscolaire et les écoliers. Elles étaient également associées à des heures de petit-déjeuner et de dîner retardées, surtout à mesure que les enfants grandissaient. Les couche-tard avaient aussi un risque accru d’avoir des mauvaises habitudes nutritionnelles et une adhésion réduite à une alimentation saine comme le régime méditerranéen.

De plus, les enfants d’âge scolaire qui avaient cette routine le soir, affichaient un "décalage horaire social" plus important et étaient moins actifs. "Ceci est courant chez les dormeurs tardifs, qui doivent ajuster leur heure de réveil en fonction des horaires scolaires plutôt que de leurs besoins réels en sommeil. En conséquence, ils finissent par dormir moins et accumulent une dette de sommeil tout au long de la semaine : une situation qui a été associée dans des études précédentes à une humeur irritable, de mauvais résultats scolaires et une somnolence diurne", expliquent les chercheurs.

Ils recommandent ainsi aux parents "d’avancer l’heure du coucher et de réduire au maximum l’exposition aux écrans avant le coucher, idéalement en les évitant complètement au moins une heure avant le coucher".