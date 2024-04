Obésité, surpoids : quel est le moment idéal pour faire du sport ?

L'ESSENTIEL Dans une étude, 1.425 décès, 3.980 événements cardiovasculaires et 2.162 événements de dysfonctionnement microvasculaire ont été enregistrés au cours d’un suivi de 8 ans.

La pratique d’une activité physique modérée à intense entre 18h et 00h réduisait le risque de décès prématuré et de décès dû à une maladie cardiovasculaire chez les patients obèses ou en surpoids.

"Les personnes capables de planifier leur activité à certains moments de la journée peuvent mieux se prémunir de certains des risques."

En cas d’obésité ou de surpoids, quel est le meilleur moment de la journée pour faire de l’exercice ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l’université de Sydney (Australie). Pour y répondre, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Diabetes Care. Dans le cadre des travaux, l’équipe a voulu évaluer l'association entre le moment de la pratique d'une activité physique modérée à intense et le risque de maladie cardiovasculaires et microvasculaires et de mortalité toutes causes confondues. Pour cela, ils ont suivi 29.836 adultes souffrant d’obésité. Parmi eux, 2.995 participants ont également reçu un diagnostic de diabète de type 2.

6.142 évènements cardiovasculaires et microvasculaires enregistrés

Pour les besoins des recherches, les scientifiques se sont plutôt concentrés sur le suivi de l’activité physique continue pendant des périodes de 3 minutes ou plus. "Nous n'avons pas fait de distinction sur le type d'activité que nous avons suivi, cela peut aller de la marche rapide à la montée des escaliers, mais cela peut également inclure des exercices structurés comme la course, le travail professionnel ou même le nettoyage de la maison", a précisé Matthew Ahmadi, co-auteur de l’étude.

Les volontaires, qui avaient un accéléromètre au poignet en continu durant sept jours, ont été répartis en groupe en fonction du moment où ils faisaient la majorité de leurs exercices (le matin, l’après-midi et le soir). Le groupe dit "témoin" faisait en moyenne moins d’une séance de sport par jour. En parallèle, certains facteurs, tels que l'âge, le sexe, le tabagisme, la consommation d'alcool, la consommation de fruits et légumes, le temps de sédentarité, l'éducation, la prise de médicaments et la durée du sommeil ont été pris en compte. Sur une période de suivi de 8 ans, 1.425 décès, 3.980 événements cardiovasculaires et 2.162 événements de dysfonctionnement microvasculaire ont été enregistrés.

Faire du sport entre 18h et 00h pour bénéficier de plus grands bienfaits pour la santé

Selon les auteurs, faire la majorité des exercices quotidiens le soir est lié à des plus grands bienfaits pour la santé des personnes souffrant d'obésité. Les résultats ont montré que les patients pratiquant une activité physique modérée à intense entre 18 heures et minuit présentaient le risque le plus faible de décès prématuré et de décès dû à une maladie cardiovasculaire. Dans un communiqué, Angelo Sabag, qui a dirigé les travaux, a rappelé que "l'exercice n’était en aucun cas la seule solution à la crise de l'obésité, mais cette recherche suggère que les personnes capables de planifier leur activité à certains moments de la journée peuvent mieux se prémunir de certains des risques".