Ecrans : plus les parents stressent, plus leurs enfants en bas âge les regardent

L'ESSENTIEL Des études ont déjà fait état d’une association entre un usage abusif des écran et un risque accru de surpoids, d’obésité, de difficultés dans le développement du langage et de retard dans le développement cognitif.

En France, le temps d’écran est en moyenne de 49 min à 2 ans, de 1h09 à 3 et demi et de 1h23 à 5 ans et demi, ce qui dépasse largement les recommandations sanitaires.

Une nouvelle étude vient de démontrer que lorsque les parents déclaraient être plus stressés, ils indiquaient également que leurs enfants passaient plus de temps à regarder la télévision, les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux et les téléphones portables.

D’après une nouvelle recherche publiée dans la revue Computers in Human Behavior, le temps d'utilisation des écrans par les enfants est positivement associé au stress de leurs parents.

Stress et temps d'écran des enfants : 462 parents inclus dans l'étude

L'étude a porté sur 462 jeunes parents d'enfants de moins de 3 ans et s'est déroulée sur une période de 10 mois. Les données sur le niveau de stress et les temps d’écran ont été recueillies auprès des adultes à quatre occasions différentes. La majorité des participants venaient de Suisse.

Les résultats ont montré que lorsque les parents déclaraient être plus stressés, ils indiquaient également que leurs enfants passaient plus de temps à regarder la télévision, les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux et les téléphones portables.

Par ailleurs, les parents ayant une bonne opinion de ces objets du quotidien permettaient à leurs petits de les utiliser beaucoup plus longtemps. Les parents n’ayant pas confiance dans le numérique accordaient ainsi à leurs enfants 9,5 minutes de temps d'écran pendant les périodes de faible stress. Ce chiffre augmentait légèrement pour atteindre 10 minutes pendant les périodes de stress élevé. À l'inverse, les parents ayant une opinion positive à l'égard de ces supports de diffusion accordaient à leur progéniture 17,5 minutes de temps d'écran en période de faible stress. La durée passait à environ 28 minutes en période de stress élevé.

En France, le temps d’écran est en moyenne de 49 min à 2 ans

L’Organisation mondiale de la santé et l’Académie américaine de pédiatrie recommandent de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à 1 heure par jour entre 2 et 5 ans.



Des effets délétères de l’usage d’écran dans l’enfance et la petite enfance ont déjà été mis en évidence dans la littérature scientifique. "Des études font notamment état d’une association entre un usage abusif des écrans et un risque accru de surpoids, d’obésité, de difficultés dans le développement du langage et de retard dans le développement cognitif", précise Santé Publique France.



En France, le temps d’écran est en moyenne de 49 min à 2 ans, de 1h09 à 3 et demi et de 1h23 à 5 ans et demi.