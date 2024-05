Ces problèmes de santé diminuent le risque de maladie d’Alzheimer

L'ESSENTIEL Certaines maladies, comme l'anxiété, sont associées à une augmentation du risque de développer la maladie d'Alzheimer.

D'autres, comme certains cancer ou l'hypercholestérolémie, sont liés à une réduction de ce risque.

Les raisons de ces associations ne sont pas entièrement comprises par les chercheurs.

Quels sont les liens entre la maladie d’Alzheimer et les autres pathologies ? Des chercheurs australiens, de l’université de Melbourne, répondent à cette question dans une étude parue sur le site de l’Alzheimer’s Association. D’après leurs conclusions, certains problèmes de santé semblent augmenter le risque de développer la maladie d’Alzheimer alors que d’autres le réduisent.

Maladie d’Alzheimer : un risque augmenté ou réduit selon la pathologie

Leurs travaux se basent sur l’analyse des données de plus de 2.400 australiens, ayant participé à l’étude Australian Imaging, Biomarker and Lifestyle (AIBL), une vaste cohorte internationalement reconnue pour la recherche sur la démence. Les chercheurs avaient pour objectif d’observer les liens éventuels entre certaines comorbidités et la démence liée à Alzheimer. "Une variété d’associations a été observée", constatent-ils. Ils ont découvert que l’anxiété et certains troubles neurologiques sont associés à un risque plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer. "Les personnes souffrant d'anxiété et de troubles neurologiques sont 1,5 à 2,5 fois plus susceptibles de souffrir de la maladie d’Alzheimer", précisent-ils. Les hommes souffrant d’anxiété ont plus de risques que les femmes anxieuses de développer la maladie d’Alzheimer. "L'arthrite, le cancer, les troubles gastriques, l'hypercholestérolémie, les arthroplasties, les défauts visuels, les maladies rénales et hépatiques étaient associés à un risque plus faible de maladie d’Alzheimer", complètent-ils.

Comment expliquer les liens entre Alzheimer et d’autres pathologies ?

Pour le Dr Yijun Pan, co-directeur de l’étude, les facteurs qui expliquent ces liens sont complexes. Cela varie pour chacune des pathologies. Par exemple, il précise que des recherches antérieures ont démontré que la protéine p53 est associée à la mort des neurones dans la maladie d’Alzheimer. Or, en cas de cancer, cette protéine perd sa fonction, "fournissant une explication possible du lien entre les deux conditions", estime le chercheur. "Nous avons besoin de recherches plus approfondies pour comprendre si ces maladies interfèrent avec l'évolution de la maladie d'Alzheimer ou s'il pourrait y avoir d'autres raisons, prévient-il. Les médicaments ou traitements utilisés pour ces maladies pourraient éventuellement contribuer à cette observation."