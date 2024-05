Calendrier vaccinal 2024 : quels sont les changements ?

L'ESSENTIEL Le ministère de la Santé a publié le calendrier vaccinal pour 2024.

Les nouvelles recommandations concernent les infections à pneumocoque et méningocoque, le zona et la rougeole.

Au total, onze maladies sont concernées par des obligations vaccinales.

Chaque année, le ministère de la Santé annonce de nouvelles recommandations en matière de vaccination. Celles-ci sont réalisées en fonction des avis de la Haute autorité de santé. Elles concernent toutes les personnes résidant en France et peuvent varier selon les âges. Pour 2024, le ministre de la santé préconise "de mieux couvrir les infections à pneumocoque et à méningocoque, la rougeole et le zona".

Infection à méningocoque : de nouvelles obligations vaccinales

"Le nombre de cas d'infections invasives à méningocoque a augmenté de 72 % entre 2022 et 2023", alerte le ministère. Depuis 2018, la vaccination contre le méningocoque C est obligatoire pour les nourrissons, et depuis 2022, celle contre le méningocoque B est aussi recommandée. Désormais, la vaccination sera obligatoire pour les sérogroupes ACWY et B chez les nourrissons, à partir du 1er janvier 2025. Elle sera également conseillée aux jeunes de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible chez les personnes âgées de 15 à 24 ans.

Un nouveau vaccin contre les infections à pneumocoque

En ce qui concerne les infections à pneumocoque, les évolutions concernent le produit. Un nouveau vaccin est recommandé par les autorités sanitaires pour les nourrissons et les mineurs. "Le vaccin conjugué 15-valent VaxneuvanceR pourra être utilisé dès lors qu'il sera disponible et pris en charge par l'Assurance Maladie", annonce le ministère. Depuis 2018, cette vaccination est obligatoire pour les nourrissons. "Chez l'adulte de plus de 18 ans à risque d'infection invasive à pneumocoque, la vaccination doit être effectuée préférentiellement avec une dose de vaccin conjugué 20-valent PrevenarR, dès lors qu'il sera disponible et pris en charge par l'Assurance Maladie", complète le ministère.

Rougeole et zona : de nouvelles recommandations

Pour la rougeole, le ministère de la Santé conseille d’administrer une dose supplémentaire aux personnes nées après 1980, qui ont reçu une dose de vaccin avant l’âge d’un an. Le vaccin est appelé ROR pour Rougeole-Oreillons-Rubéole. Une vaccination, en deux doses, est recommandée pour les nourrissons depuis le 1er janvier 2018.

Le ministère de la santé formule également de nouvelles recommandations pour le zona. "Causé par la réactivation du virus varicelle-zona, le zona est une affection virale de la peau et des muqueuses qui touche particulièrement les personnes âgées", prévient la Haute autorité de santé. Depuis 2013, il est conseillé aux personnes de 65 à 74 ans de recevoir une dose du vaccin Zostavax. Pour 2024, un nouveau vaccin est désormais recommandé, Shingrix, et le public concerné est élargi : les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus sont aussi éligibles.

Quelles sont les obligations en matière de vaccination ?

En France, le "parcours vaccinal" concerne 11 maladies, pour un total de 10 injections. "La plupart des vaccinations sont réalisées à l’occasion des examens obligatoires de l’enfant, indique le ministère de la Santé. Tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 sont concernés par l'obligation vaccinale." Cette dernière inclut des vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, le pneumocoque B et la bactérie Haemophilius influenzae B.