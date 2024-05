Hypertension : pourquoi vous devriez faire des exercices d'aérobie le soir

L'ESSENTIEL Une étude de l'Université de São Paulo recommande que les personnes âgées atteintes d'hypertension fassent des exercices d'aérobie le soir plutôt que le matin pour réduire leur tension artérielle.

L'entraînement du soir améliore la pression artérielle systolique et diastolique, de l'activité nerveuse sympathique musculaire et de la sensibilité du baroréflexe sympathique.

Le facteur décisif serait le contrôle du baroréflexe sympathique.

L’hypertension artérielle concerne plus de 65 % des personnes âgées de plus 65 ans, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Des traitements existent pour limiter les effets de cette maladie chronique, mais l’idéal est aussi de mettre en place des mesures hygiéno-diététiques, comme réduire sa consommation de sel, d’alcool, manger sainement ou encore pratiquer une activité physique régulière.

Mais quel est le meilleur sport pour les personnes âgées et quel est le meilleur moment pour le faire ? Dans de précédents travaux, les chercheurs de l'Université de São Paulo (EEFE-USP) avaient déterminé qu'il fallait miser sur des exercices d’aérobie (activités faisant appel au souffle : vélo, danse, marche...) faits le soir. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue The Journal of Physiology, ils expliquent les raisons.

Hypertension : des exercices d’aérobie le soir pour réguler la pression artérielle

Pour cela, ils ont demandé à vingt-trois personnes âgées de participer à leur étude. Celles-ci étaient atteintes d’hypertension artérielle et traitées pour cette maladie. Pendant dix semaines, trois fois par semaine, elles ont fait des séances de 45 minutes de vélo d’appartement, qui est un exercice d’aérobie. Un premier groupe devait pédaler le matin, le second le soir.

Dix minutes après les séances, la pression artérielle et la fréquence cardiaque des participants étaient mesurées. Les chercheurs ont aussi enregistré ces données avant et trois jours après les dix semaines d’exercices. Résultat : le groupe qui faisait du vélo le soir a eu une plus grande amélioration des symptômes de l’HTA que les participants qui en faisaient le matin.

"Beaucoup de mécanismes existent pour réguler la pression artérielle, et bien que l'entraînement du matin ait été bénéfique, seul l'entraînement du soir a amélioré le contrôle à court terme de la pression artérielle”, explique Leandro Campos de Brito, l’un des auteurs, dans un communiqué.

Pour comprendre pourquoi, il faut s’intéresser au système nerveux autonome. Celui-ci comporte :

du système nerveux sympathique : il augmente la fréquence cardiaque et la respiration ;

du système nerveux parasympathique : il a un effet apaisant sur le corps. Il baisse la fréquence cardiaque et le rythme de respiration.

HTA : le baroréflexe sympathique au coeur de l'amélioration

Dans le détail, les améliorations des participants faisant du vélo le soir concernaient quatre points :

La pression artérielle systolique : la pression maximale lorsque le cœur se contracte pour se vider de sang.

L a pression artérielle diastolique : la pression minimale lorsque le cœur se relâche pour se remplir.

L'activité nerveuse sympathique musculaire.

La sensibilité du baroréflexe sympathique : un mécanisme physiologique qui aide à réguler la pression artérielle et le rythme cardiaque.

En revanche, dans le groupe du matin, aucune amélioration n'a été détectée dans l'activité du nerf sympathique musculaire, la pression artérielle systolique ou la sensibilité du baroréflexe sympathique.

D'après Leandro Campos de Brito, le contrôle du baroréflexe sympathique serait, le "facteur décisif" pour "rendre l'entraînement du soir plus bénéfique que l'entraînement du matin."

Il explique plus précisément le mécanisme : "lorsque la pression artérielle baisse, cette région [le baromètre sympathique] avertit la région du cerveau qui contrôle le système nerveux autonome, qui à son tour signale au cœur de battre plus vite et demande aux artères de se contracter plus fortement, détaille Leandro Campos de Brito. Si la pression artérielle augmente, elle avertit le cœur de battre plus lentement et demande aux artères de moins se contracter. En d'autres termes, [le baromètre sympathique] module la pression artérielle battement par battement."

Des recherches supplémentaires doivent être menées pour voir si d’autres facteurs que le baromètre sympathique entrent en compte dans la régulation de la pression artérielle.