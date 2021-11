HTA : attention aux effets des autres traitements

L'ESSENTIEL Les chercheurs préconisent d’apporter la liste des médicaments pris par le patient à chacune de ses visites chez le médecin.

Les effets de certains médicaments contraignent les patients à augmenter leur dose de médicaments contre la HTA.

Il est essentiel de veiller à ce que la pression artérielle ne grimpe pas car cela augmente le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, de maladie rénale ou encore de problèmes de vision en endommageant les vaisseaux sanguins. Les changements de mode de vie tels que la perte de poids, la restriction de l'apport en sel et des médicaments adaptés peuvent aider à maintenir une tension artérielle à des niveaux acceptables. Mais le danger peut venir d’ailleurs. En effet, des chercheurs américains de l’université de Harvard soulignent dans une étude parue le 22 novembre dans la revue JAMA Internal Medicine que certains traitements visant à soigner d’autres maladies peuvent faire grimper la pression artérielle.

Bien surveiller régulièrement sa tension artérielle

Les chercheurs appellent à être attentif quant aux effets des médicaments pour soigner des affections chroniques sur leur pression artérielle. “Le risque d'augmentation de la pression artérielle des médicaments peut être tout simplement négligé, en particulier pour les patients utilisant ces médicaments supplémentaires pendant de nombreuses années, ajoute le Dr Timothy Anderson, auteur principal de l’étude. Nous espérons que notre article aidera à changer cela, car dans de nombreux cas, il existe des alternatives thérapeutiques efficaces aux médicaments susceptibles d'augmenter la pression artérielle ou des stratégies pour minimiser les risques, telles que le fait que les patients surveillent leur pression artérielle à domicile lorsqu'ils commencent un nouveau médicament qui peut augmenter la pression artérielle.”

Environ une personne sur cinq verrait sa pression artérielle grimper en raison d’un autre médicament. Pour arriver à cette conclusion, les auteurs de l’étude ont examiné les données de la National Health and Nutrition Examination Survey collectées entre 2009 et 2018. Ils ont observé l'utilisation des médicaments connus pour augmenter la pression artérielle tels que les antidépresseurs, les anti-inflammatoires, les stéroïdes, les médicaments hormonaux, les décongestionnants et les pilules amaigrissantes.

Demander à son médecin

Les résultats ont révélé que 18,5% des adultes souffrant d'hypertension artérielle (HTA) ont déclaré avoir pris un médicament qui augmente leur tension artérielle. Ces derniers sont apparus plus susceptibles d'avoir une HTA non contrôlée. Ainsi, ceux qui ont compensé en prenant des traitements pour contrôler leur pression artérielle ont été contraint d’avoir besoin de doses plus élevées.

“Il est toujours plus sage de demander à votre médecin quelles sont les interactions possibles entre les nouveaux médicaments et la pression artérielle, suggère Timothy Anderson. Parfois, des alternatives sont disponibles.” Ils ajoutent qu’une bonne démarche à suivre est d’apporter la liste des médicaments pris par le patient à chacune de ses visites chez le médecin.