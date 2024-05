Ne pas avoir de petite voix intérieure est lié à une moins bonne mémoire verbale

L'ESSENTIEL Les adultes ayant une petite voix intérieure très faible ont de moins bonnes performances dans le cadre d’une tâche de mémoire verbale.

Ils ont aussi plus de difficultés à effectuer des jugements de rime.

Ces personnes "ont sans doute appris à utiliser d'autres stratégies" que répéter les mots dans leur tête pour s’en souvenir.

L’endophasie est une forme du langage humain qui est audible uniquement par le locuteur. C’est pourquoi elle est qualifiée de "langage intérieur". Cependant, tout le monde n’entend pas de petite voix dans sa tête. Selon une récente étude, publiée dans la revue Psychological Science, c’est le cas pour 5 à 10 % de la population. "Certains disent qu'ils pensent en images et qu'ils traduisent ensuite ces images en mots lorsqu'ils ont besoin de dire quelque chose. D'autres décrivent leur cerveau comme un ordinateur qui fonctionne bien mais qui ne traite pas les pensées verbalement, et que la connexion au haut-parleur et au microphone est différente de celle des autres personnes. Et ceux qui disent qu'il se passe quelque chose de verbal dans leur tête le décrivent généralement comme des mots sans son", a déclaré Johanne Nedergård, auteure principale des travaux et chercheuse à l’université de Copenhague (Danemark).

Se souvenir de mots dans l'ordre, une tâche "encore plus difficile" en cas d’"anendophasie"

Dans le cadre des travaux, les scientifiques ont recruté 93 personnes pour déterminer les conséquences comportementales, par exemple la façon dont ces personnes résolvent les problèmes, de l’"anendophasie". C’est le nom qu’ils ont proposé pour parler de cette absence de langage intérieur. Pour les besoins des recherches, les participants ayant déclaré avoir une petite voix intérieure très forte ou très faible dans la vie quotidienne ont été soumis à une expérience visant à déterminer s'il y avait une différence dans leur capacité à se souvenir d'un élément de langage et à une autre portant sur leur capacité à trouver des rimes. Dans la première expérience, les participants devaient se souvenir de mots dans l'ordre, c'est-à-dire de mots similaires, soit phonétiquement, soit orthographiquement, par exemple "acheté", "attrapé", "tendu" et "verrue". "C'est une tâche difficile pour tout le monde, mais notre hypothèse était qu'elle pouvait être encore plus difficile si vous n'aviez pas de petite voix intérieure, car vous devez vous répéter les mots dans votre tête pour vous en souvenir", a expliqué Johanne Nedergård.

Les adultes n’entendant pas de petite voix dans leur tête se souviennent moins bien des mots

Selon les résultats, les volontaires n’ayant pas de petite voix intérieure se souvenaient nettement moins bien des mots. Même constat pour une tâche durant laquelle les personnes ont dû déterminer si une paire d'images contient des mots qui riment, par exemple des images d'une chaussette et d'une horloge. Les personnes présentant une "anendophasie" avaient également plus de mal à passer rapidement d'une tâche à l'autre. "Elles ont sans doute appris à utiliser d'autres stratégies. Par exemple, certains ont dit qu'ils tapaient avec leur index lorsqu'ils effectuaient un type de tâche et avec leur majeur lorsqu'il s'agissait d'un autre type de tâche."