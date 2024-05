Comment les chiens d’assistance viennent au secours des jeunes diabétiques

L'ESSENTIEL Chaque année en France, 2.200 enfants de moins de 15 ans développent un diabète de type 1.

Chaque année en France, 2.200 enfants de moins de 15 ans développent un diabète de type 1, ce qui correspond à une augmentation des cas de 4 % par an. "C’est l’une des maladies chroniques les plus courantes de l’enfance", explique ACADIA. "Les jeunes diabétiques et leur famille font face à de nombreuses contraintes qui peuvent rendre leur quotidien difficile : surveiller constamment leur glycémie, difficultés sociales, manque d’autonomie, risque de complications médicales", poursuit l’institution.

Diabète chez les jeunes : à quoi servent les chiens d'assistance ?

ACADIA a donc pour objectif premier d’améliorer le quotidien des enfants diabétiques en leur rendant la vie la plus facile et agréable possible via les capacités olfactives des chiens. "Les chiens d'assistance sont formés à détecter les variations de glycémie et ainsi à donner l'alerte en amont d'une crise", nous apprennent les membres de l’organisation à but non lucratif. "Les parents et le jeune malade peuvent alors se mettre en sécurité pour injecter de l'insuline ou resucrer. Cela permet d’éviter une crise hypo/hyperglycémie trop sévère, un mal être, un malaise voire un coma", ajoutent-ils.



"Complémentaire aux dispositifs médicaux existants, le chien veille sur son binôme tel un ange gardien de jour comme de nuit, apportant sécurité, réconfort et activité physique", se félicitent-ils également.

Diabète et chien d'assistance : des formations proposées

Comme évoqué en début d’article, ACADIA organise aussi des formations à destination de l’entourage et de l’enfant malade. "Ces quelques jours permettent aux familles de faire connaissance et d’apprendre à vivre avec leur nouveau compagnon à quatre pattes. En tutorat avec les éducateurs, elles travaillent sur le processus d’éducation du chien", détaille l’association. "La formation a lieu dans un espace différent chaque jour, permettant aux familles de s’habituer aux déplacements avec l’animal dans divers lieux publics comme les centres commerciaux, les restaurants, les parcs...", décrit-elle.

L’association ACADIA développe par ailleurs une étude scientifique afin d’évaluer la qualité de vie et l’état de santé des jeunes diabétiques accompagnés d'un chien d'assistance. "Cette recherche est menée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels comprenant des chercheurs spécialisés en médecine, des vétérinaires, des psychologues et des statisticiens", listent les militants. "L'objectif central de cette enquête est de vérifier si la présence d'un chien d'assistance à une influence positive auprès des familles ayant un jeune diabétique et en comprendre les mécanismes", terminent-ils.