Diabète : les hommes ont plus de complications que les femmes

Similaire chez les hommes et les femmes, la prévalence mondiale du diabète devrait atteindre 783 millions de malades d'ici 2045.

Une nouvelle étude indique que les hommes diabétiques ont plus de risques de développer des complications que les femmes souffrant de la même pathologie.

Selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Epidemiology & Community Health, les hommes sont plus exposés que les femmes aux principaux effets négatifs du diabète sur la santé.

Diabète : les hommes 51 % plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire

Après 10 ans de suivi, les auteurs de la recherche ont constaté que 44 % des hommes inclus dans leur cohorte avaient souffert d'une complication cardiovasculaire, et 57 % de complications oculaires. 25 % des participants ont aussi eu des complications au niveau des jambes ou des pieds, et 35 % au niveau des reins. Les chiffres équivalents pour les femmes étaient respectivement de 31 %, 61 %, 18 % et 25 %.

Dans l'ensemble, les hommes étaient 51 % plus susceptibles de développer une maladie cardiovasculaire que les femmes, 47 % plus susceptibles d'avoir des complications au niveau des jambes ou des pieds, et 55 % plus susceptibles d'avoir des complications rénales.

Bien qu'il y ait peu de différence entre les sexes en ce qui concerne le risque global de complications oculaires, les hommes présentaient un risque légèrement plus élevé (14 %) de rétinopathie diabétique.

Diabète : "les risques de complications restent élevés chez les femmes"

"Même si les risques de complications sont plus faibles chez les femmes diabétiques, ils restent élevés", soulignent par ailleurs les auteurs de l’enquête.

D’après eux, leurs résultats appuient "la nécessité d'un dépistage ciblé des complications liées au diabète".

"Des recherches plus approfondies sur les mécanismes sous-jacents des différences observées entre les sexes en matière de complications du diabète sont nécessaires afin de mettre en place des interventions ciblées", concluent-ils.

Diabète : symptômes et prévalence

Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Il existe 2 principaux types de diabète dus à des dysfonctionnements différents : le diabète de type 1 et le diabète de type 2.

Les symptômes du diabète de type 2 sont :

une augmentation du besoin d’uriner ;

une augmentation de la soif ;

une diminution du poids de manière inexpliquée alors que l’appétit augmente ;

une fatigue ;

des démangeaisons au niveau des organes génitaux ;

une cicatrisation très lente d’une plaie ;

une vision trouble ;

des infections plus fréquentes.

Les symptômes du diabète de type 1 sont :