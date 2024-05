Des microplastiques retrouvés dans des testicules humains

L'ESSENTIEL Des microplastiques ont été retrouvés dans 23 testicules humains.

Les concentrations de microplastiques dans le tissu testiculaire humain étaient de 328,44 microgrammes.

Des niveaux plus élevés de PVC dans les testicules humains étaient en corrélation avec un nombre plus faible de spermatozoïdes.

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Toxicological Sciences, des scientifiques affirment avoir détecté des "concentrations significatives" de microplastiques dans des testicules d'humains et de chiens. Autre fait inquiétant : ils ont également découvert que certaines formes de microplastiques pourraient avoir un impact négatif sur le nombre de spermatozoïdes.

328,44 microgrammes de microplastiques dans des testicules humains

Des chercheurs ont recherché des microplastiques dans 47 testicules canins et 23 testicules humains prélevés lors d'autopsies, et ils ont trouvé des microplastiques dans chacun d'entre eux.

La concentration moyenne de microplastiques dans le tissu testiculaire des chiens était de 122,63 microgrammes, tandis que les concentrations dans le tissu testiculaire humain étaient de 328,44 microgrammes.

"Au début, je doutais que les microplastiques puissent pénétrer dans le système reproducteur. Lorsque j'ai reçu les premiers résultats pour les chiens, j'ai été surpris. J'ai été encore plus stupéfait lorsque j'ai reçu les résultats pour les humains", a déclaré dans un communiqué de presse Xiaozhong John Yu, auteur de l'étude et professeur à l'UNM College of Nursing.

Microplastiques dans des testicules humains : un impact sur le sperme ?

Les chercheurs n'ont pas pu compter les spermatozoïdes dans les échantillons humains en raison de la manière dont ils avaient été chimiquement conservés, mais ils ont pu le faire avec les échantillons canins. Ils ont ainsi constaté que des niveaux plus élevés de PVC* dans les tissus testiculaires étaient en corrélation avec un nombre plus faible de spermatozoïdes.

"Le PVC peut libérer de nombreuses substances chimiques qui interfèrent avec la spermatogenèse et provoquent des perturbations endocriniennes", a expliqué à ce propos Xiaozhong John Yu.

Les microplastiques sont de minuscules particules de moins de 5 millimètres qui proviennent de la décomposition de débris plus importants ou de produits contenant des microbilles tels que les cosmétiques.

Ils sont très présents dans l'environnement (océans, sols, pluies, air, denrées alimentaires) et de nombreuses preuves indiquent aujourd’hui qu'ils sont aussi omniprésents dans l'organisme humain.

Baisse de la qualité du sperme : quels sont les chiffres ?

Selon une méta-analyse réalisée par des chercheurs américains et israéliens en 2022, la concentration moyenne de gamètes dans le sperme des hommes a été divisée par deux en l'espace de 45 ans. "Elle était de 101 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme en 1973 contre 49 aujourd'hui", indique l’Inserm.

*Le troisième polymère synthétique le plus produit au monde.