Des microplastiques découverts dans tous les placentas humains

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont utilisé un nouvel outil analytique pour mesurer les microplastiques présents dans le placenta humain.

Tous les échantillons testés en abritaient. Les concentrations allaient de 6,5 à 790 microgrammes par gramme de tissu.

Les chercheurs s'inquiètent des effets sur la santé des enfants et des adultes d'un volume de microplastiques en constante augmentation dans l'environnement.

Dans l'eau en bouteille, la viande, les végétaux, et même l'air... les microplastiques sont partout. Et même les fœtus ne sont pas épargnés. Des chercheurs de plusieurs universités américaines en ont retrouvé dans tous les placentas humains qu'ils ont analysés.

Leur étude a été détaillée dans la revue Toxicological Sciences, le 17 février 2024.

Microplastiques : le polyéthylène est le plus fréquent dans le placenta

L'étude, menée par une équipe de chercheurs dirigée par Matthew Campen de l’Université du Nouveau-Mexique, a analysé 62 échantillons de placentas. De nombreux microplastiques ont été découverts dans chacun des tissus analysés. La concentration allait de 6,5 à 790 microgrammes par gramme de tissu.

Grâce à une nouvelle méthode d'analyse, les chercheurs ont identifié les différents types de polymères présents dans les placentas. Le polyéthylène, utilisé pour fabriquer des sacs et des bouteilles en plastique, était le plus répandu. Il représentait 54 % du total des particules retrouvées. Il était suivi par le polychlorure de vinyle (PVC) et le nylon.

Les chercheurs ont été particulière troublés par les quantités de microplastiques découvertes dans le placenta, "car le tissu ne se développe que depuis huit mois (il commence à se former environ un mois après le début de la grossesse)".

Pollution et santé : la présence croissante de microplastiques inquiète

"Si la dose continue d’augmenter, on commence à s’inquiéter. Si nous constatons des effets sur le placenta, alors toute la vie des mammifères sur cette planète pourrait être affectée. Ce n'est pas bon", ajoute l'auteur principal. Pour eux, les fortes concentration de microplastiques pourraient expliquer l’augmentation de certains types de problèmes de santé, tels que les maladies inflammatoires de l’intestin et le cancer du côlon chez les personnes de moins de 50 ans, ainsi que la baisse du nombre de spermatozoïdes.

Le traitement des plastiques jetés pose notamment question. "Cela finit dans les eaux souterraines, et parfois ils s'aérosolisent et se retrouvent dans notre environnement", explique Marcus Garcia qui a aussi travaillé sur cette étude. "Le plastique arrivent (dans notre organisme) pas seulement par ingestion, mais également par inhalation. Cela ne nous affecte pas seulement en tant qu’humains, mais également tous nos animaux – poulets, bétail – et toutes nos plantes. Nous le voyons dans tout."

"La situation ne fait qu'empirer, et la tendance est qu'elle doublera tous les 10 à 15 ans", alerte le professeur Matthew Campen dans son communiqué. "Ainsi, même si nous arrêtions ce phénomène (la production croissante de plastique) aujourd’hui, en 2050, il y aura trois fois plus de plastique qu’aujourd’hui. Et nous n’allons pas l’arrêter aujourd’hui."