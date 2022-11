Sommeil : pendant combien de temps les jeunes parents dorment mal ?

L'ESSENTIEL Lorsque les enfants avaient entre 4 et 6 ans, la durée du sommeil était encore inférieure d'environ 20 minutes chez les mères et de 15 minutes chez les pères par rapport à celle estimée avant la grossesse.

L'allaitement était associé à une légère diminution de la satisfaction et de la durée du sommeil de la mère.

L'âge des parents, leurs revenus et des facteurs psychosociaux, tels que la double parentalité, n'étaient pas liés à l'amélioration du sommeil.

On le sait : le fait de devenir parents entraîne un manque de repos et de sommeil. Mais au bout de combien de temps est-il de nouveau possible de dormir normalement ? C’est la question à laquelle ont répondu des scientifiques britanniques et allemands. Pour y répondre, ils ont réalisé des travaux, dont les résultats ont été publiés dans la revue Sleep.

4.659 parents interrogés sur la satisfaction et la durée de leur sommeil

Dans le cadre de cette recherche, l’équipe a examiné l'évolution de la satisfaction et de la durée du sommeil des mères et des pères avant la grossesse, pendant la grossesse et au cours de la période postnatale, jusqu'à 6 ans après la naissance de l’enfant. Pour mener à bien l’étude, les chercheurs ont recruté 2.541 femmes et 2.118 hommes ayant déclaré avoir eu leur premier, deuxième ou troisième enfant. Entre 2008 et 2015, les participants ont dû répondre à un questionnaire sur la satisfaction et la durée de leur sommeil.

"Les femmes ont tendance à avoir plus de troubles du sommeil que les hommes"

Selon les résultats, la satisfaction et la durée du sommeil ont fortement diminué avec l’accouchement. Au cours des 3 premiers mois après la naissance, les mères ont dormi en moyenne 1 heure de moins qu'avant la grossesse, tandis que la durée du sommeil des pères a diminué d'environ 15 minutes. "Les femmes ont tendance à avoir plus de troubles du sommeil que les hommes après la naissance d'un enfant, ce qui reflète le fait que les mères jouent encore plus souvent le rôle de principal 'fournisseur de soins' que les pères", a déclaré Sakari Lemola, auteur des travaux, dans un communiqué.

Les parents retrouvent un sommeil normal 6 ans après l’accouchement

D’après les auteurs, les mères et les pères ont besoin de six ans pour retrouver un sommeil de bonne qualité après la naissance de leur bébé. "Bien que le fait d'avoir des enfants soit une source majeure de joie pour la plupart des parents, il est possible que les exigences et les responsabilités accrues associées au rôle de parent conduisent à un sommeil plus court et à une qualité de sommeil réduite, même jusqu'à six ans après la naissance du premier enfant", a conclu Sakari Lemola.