Plus de 80 % des parents laissent leur enfant en bas âge devant les écrans

L'ESSENTIEL Les parents, qui lisaient des livres ou allaient au musée, limitaient plus l’exposition des enfants au bas âge aux écrans que ceux qui utilisaient très souvent les écrans.

L’enfant de 3-4 ans devrait passer une heure maximum devant un écran. Lorsqu’il n’est pas physiquement actif, le tout-petit peut lire ou se faire lire ou raconter une histoire.

"Le temps excessif passé devant un écran pendant la petite enfance et l'enfance a été associé à des conséquences sur le développement et la santé des enfants", ont indiqué des scientifiques de l'Ined et de l'Inserm. C’est pourquoi l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans à la télévision, aux smartphones ou aux tablettes. "Cependant, il manque des données sur le respect de cette recommandation en France", selon les chercheurs français.

L’exposition aux écrans mesurée auprès de 13.117 enfants à l’âge de 2 ans

Pour savoir si les parents suivent ce conseil donné par les autorités sanitaires, l’équipe a réalisé une étude publiée dans la revue International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Dans le cadre de ces travaux, ils ont utilisé les données de l’enquête Elfe menée par l’Ined. Au total, 18.329 nourrissons et leurs parents avaient été recrutés dans 349 maternités sélectionnées au hasard dans toute la France métropolitaine.

À l'âge de 2 ans, l'exposition aux écrans de 13.117 enfants en bas a été rapportée par les parents lors d'entretiens téléphoniques. Des informations sur les caractéristiques sociodémographiques, les loisirs des parents (la lecture, une activité artistique ou physique…) et le temps passé devant un écran ont aussi été recueillies auprès du père et de la mère.

Moins de 14 % des parents n’exposent pas leurs jeunes enfants aux écrans

D’après les résultats, seulement 13,5 % des parents n’exposent pas leurs tout-petits aux écrans. En clair, plus de 80 % laissent leurs enfants regarder la télévision, l’ordinateur, un smartphone ou une tablette. "Le respect de la recommandation était réduit en cas d'âge maternel inférieur à 40 ans, de faible niveau d'éducation des parents, de foyer monoparental et de statut migratoire des parents", peut-on lire dans les recherches.

Jeunes enfants : combien de temps peuvent-ils passer devant les écrans ?

Dans une autre étude, publiée dans la revue The Journal of Pediatrics, des chercheurs de l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign (États-Unis) ont déterminé si une moindre exposition à la lumière bleue pouvait être bénéfique pour le développement des jeunes enfants.

"Nous avons constaté que les tout-petits qui passaient moins de 60 minutes par jour devant un écran avaient une capacité nettement plus grande à contrôler activement leur propre cognition que ceux qui passaient plus de temps à fixer des téléphones, des tablettes, des téléviseurs et des ordinateurs. Ils avaient une meilleure mémoire de travail et une meilleure fonction exécutive globale", a déclaré Arden McMath, auteur des travaux, dans un communiqué.