Dr Anne-Lise Ducanda

Ecrans : la surexposition des enfants conduit à des situations dramatiques

VIDEO- Pédiatres, psychologues et orthophonistes s’inquiètent des troubles engendrés par les écrans chez les plus jeunes. Le Dr Anne-Lise Ducanda est confrontée tous les jours à des situations problématiques.

« Afin de prévenir de graves retards du développement chez les bébés et les jeunes enfants, nous demandons que des campagnes nationales issues des observations et des recommandations des professionnels du terrain […] soient menées en France et diffusées dans tous les lieux de la petite enfance. »

Cet appel de professionnels de l’enfance a été publié dans une tribune au Monde le 31 mai. Ils alertent sur les retards graves de développement que peut provoquer une surexposition aux écrans chez les plus petits. « Nous recevons de très jeunes enfants stimulés principalement par les écrans, qui, à 3 ans, ne nous regardent pas quand on s’adresse à eux, ne communiquent pas, ne parlent pas, ne recherchent pas les autres, sont très agités ou très passifs », s’inquiètent-t-ils.

D’après les professionnels, les troubles les plus graves présentés par ces enfants s’apparentent fortement à des troubles du spectre autistique. Certains ne parlent toujours pas à l’âge de 4 ans, souffrent de problèmes d’attention, sont incapables de maintenir un regard sur un adulte ou même un objet, s’il ne comporte pas d’écran.

Ils ont moins de trois ans et peuvent passer plus de 6 heures par jour sur des tablettes ou des smartphones, raconte le Dr Anne-Lise Ducanda. Médecin de protection maternelle et infantile dans l'Essonne, cette spécialiste détaille dans l'émission L'invité santé les conséquences dramatiques de l'usage excessif des écrans sur des cerveaux en construction. Et donne les clés pour faire face à cette addiction du premier âge.



Retrouvez l'émission l'Invité santé

avec le Dr Anne-Lise Ducanda

diffusée le 15 juin 2017