Tablette, smartphone

Les écrans pourraient entraîner des retards de langage

Pour chaque demi-heure passé devant un écran, le risque de retard de langage augmente de 49 %.

Smartphone de maman, tablette de papa, télévision… Dès le plus jeune âge, les écrans rythment le quotidien. Une exposition qui inquiète les pédiatres. Et pour cause : ces appareils retarderaient l’apprentissage du langage, révèle une étude présentée au congrès de l’académie de pédiatrie.

En France, des enquêtes menées par l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) ont montré que près de la moitié des enfants de moins de 3 ans les utilise 30 minutes par jour, dont un tiers sans la présence d’un adulte. Un âge auquel les jeux traditionnels, les livres et l’interaction avec l’environnement doivent être privilégiés pour aider l’enfant à construire ses repères spatiaux et temporels, mais aussi ces premiers mots.

Or, comme le confirme l’étude canadienne, plus les petits passent du temps devant des écrans, plus ils acquièrent le langage tardivement. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs de l’université de Toronto ont suivi 894 binômes parent-enfant entre 2011 et 2015. Les petits étaient âgés de 6 mois à deux ans au moment de l’étude.