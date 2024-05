Antibiorésistance : voici les bactéries qui menacent l'Homme, selon l’OMS

L'ESSENTIEL L'OMS publie la liste 2024 des bactéries résistantes aux médicaments, alors que la dernière avait été publiée en 2017.

Cette actualisation permettra peut-être de développer de nouveaux médicaments pour traiter les infections liées aux bactéries résistantes.

L’antibiorésistance est la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique.

Il y a désormais quinze familles de bactéries résistantes aux antibiotiques, selon la nouvelle liste publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces dernières représentent, actuellement, la plus grande menace pour la santé humaine pour l'institution.

Bactéries résistantes : la menace s'est intensifiée depuis 2017

L’antibiorésistance est la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique, selon l’Assurance maladie. Il s’agit d’un phénomène dangereux pour la santé humaine car, comme le rappelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 700.000 personnes, dont 25.000 en Europe, meurent chaque année d’infections dues à des bactéries résistantes à ces traitements.

"Cette liste, qui cartographie la charge mondiale des bactéries résistantes aux médicaments et en évalue les effets sur la santé publique, est essentielle pour orienter les investissements et répondre à la crise de la mise au point d’antibiotiques et de l’accès à ces derniers, indique la Dre Yukiko Nakatani, sous-directrice générale par intérim de l’OMS pour la résistance aux antimicrobiens, dans un communiqué. Depuis la publication en 2017 de la première Liste des agents pathogènes prioritaires, la menace de la résistance aux antimicrobiens s’est intensifiée, affaiblissant l’efficacité de nombreux antibiotiques et mettant en péril bon nombre des acquis de la médecine moderne."

La précédente liste, établie en 2017, indiquait cinq combinaisons d’agents pathogènes-antibiotiques qui ont été supprimées dans l’actualisation 2024. En revanche, quatre autres ont été ajoutées.

La nouvelle liste de 2024, comme celle de 2017, comprend trois catégories : les bactéries de priorité critique, celles de priorité élevée et moyenne. Entre ces deux publications, certaines agents pathogènes ont changé de catégorie, comme l’infection à Pseudomonas aeruginosa résistant aux carbapénèmes (ParC - une sous-classe d’antibiotiques) qui est passée de priorité “critique” à “élevée”.

Ainsi, dans la nouvelle liste, la catégorie de priorité critique comprend les bactéries suivantes :

Enterobacterales , résistantes aux céphalosporines de troisième génération,

Enterobacterales , résistantes aux carbapénèmes

Acinetobacter baumannii, résistante aux carbapénèmes

Mycobacterium tuberculosis , résistante à la rifampicine, qui est à l’orgine, selon l’Institut Pasteur , de la tuberculose.

Les bactéries de priorité élevée sont l’enterococcus faecium (résistante à la vancomycine), la Shigella spp. (résistante aux fluoroquinolones), la Salmonella Typhi (résistante aux fluoroquinolones), la Pseudomonas aeruginosa (résistante aux carbapénèmes), la Salmonella non typhoïdique (résistante aux fluoroquinolones), le Staphylococcus aureus (résistant à la méticilline) et, enfin, la Neisseria gonorrhoeae (résistante aux céphalosporines et/ou aux fluoroquinolones de troisième génération).

La dernière catégorie concerne les bactéries de priorité moyenne. Il s’agit de l’Haemophilus influenzae, résistant à l’ampicilline et les Streptocoques du groupe A et B (respectivement résistants aux macrolides et à la pénicilline) et le Streptococcus pneumoniae, résistant aux macrolides.

Développer de nouveaux médicaments pour vaincre l’antibiorésistance



"La résistance aux antimicrobiens compromet notre capacité à traiter efficacement les infections à forte charge de morbidité, telles que la tuberculose, ce qui entraîne des formes graves de maladies et une augmentation des taux de mortalité”, explique le Dr Jérôme Salomon, sous-directeur général de l’OMS pour la couverture sanitaire universelle et les maladies transmissibles et non transmissibles.



Cette nouvelle liste actualise donc les bactéries les plus dangereuses pour l’Homme, ce qui permettra aux scientifiques de travailler sur des nouveaux médicaments pour peut-être, un jour, arriver à les traiter plus efficacement.