Cancer ORL : 4 facteurs de risque à surveiller

L'ESSENTIEL Les principaux facteurs de risque des cancers ORL (oto-rhino-laryngés) sont le tabagisme, l'alcool, le papillomavirus humain (HPV) et les expositions professionnelles à certaines substances.

Quand ils sont consommés ensemble, les risques de l’alcool et du tabac et l'alcool se multiplient.

95 % des personnes atteintes d’un tel cancer sont fumeuses, indique la Fondation pour la recherche sur le cancer (Arc).

Les cancers de la sphère ORL (oto-rhino-laryngée) sont la 4e cause de cancer dans le pays en France, selon l’Institut Curie. Cette appellation regroupe les cancers qui touchent les voies aérodigestives supérieures (VADS) : ceux de la bouche, du nasopharynx, de l’oropharynx, de l’hypopharynx (qui composent le pharynx) et du larynx, aussi appelés gorge.

On fait le point sur les facteurs de risque de ces tumeurs dangereuses.

Cancer ORL : le tabac et l’alcool, les deux principaux facteurs de risque

Le principal facteur de risque de ces cancers est le tabagisme. 95 % des personnes atteintes d’un cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS) sont fumeuses, indique la Fondation pour la recherche sur le cancer (Arc). Mais le risque diminue rapidement et régulièrement en arrêtant de fumer, "jusqu’à devenir voisin de celui des personnes n’ayant jamais fumé au bout de vingt ans", note la Fondation Arc.

Le deuxième plus grand facteur de risque est la consommation d’alcool, qui "apparaît dès un verre par jour et augmente avec la dose totale ingérée", explique l'institut Curie. Ainsi, l’alcool serait responsable de 50 % des cancers de la bouche et du larynx et 80 % des cancers du pharynx et de l’œsophage.

Quand elle est associée au tabagisme, la consommation d’alcool est encore plus dangereuse. "Lorsqu’ils sont consommés ensemble, les effets du tabac et de l’alcool ne s’additionnent pas, ils se multiplient, indique l’Institut national du cancer. C’est ce qu’on appelle l’effet synergique sur le risque de cancer des VADS, en particulier du larynx."

L'une des raisons vient de l'éthanol, la molécule d’alcool présente dans toutes les boissons. Lorsqu’une personne boit un verre, quel qu’il soit, cette molécule irrite plusieurs muqueuses sur son passage - bouche, œsophage, gorge -, ce "qui les rend plus perméables à d’autres cancérogènes, notamment liés au tabac", note l’Institut Curie.

La papillomavirus augmente les risques de cancer de l'oropharynx

Autre facteur de risque : les papillomavirus humain (HPV). Selon la Société canadienne du cancer, la grande majorité des cancers de l'oropharynx - qui touche les amygdales et l’arrière de la gorge - sont causés par une infection au virus du papillomavirus humain. En 2018, sur les 4.993 nouveaux cas de cancer de l'oropharynx enregistrés en France par Santé Publique France, 3.793 tumeurs concernaient des hommes et 1.200 des femmes.

Un autre virus augmente aussi le risque de cancers de la sphère ORL : celui d’Epstein-Barr. Ce virus, membre de la famille des virus herpes, infecte certaines cellules de la muqueuse de la bouche et du pharynx. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), "chez certains individus, sa présence est responsable de l’apparition de cancers du système lymphatique ainsi que des cancers de l’estomac ou du nasopharynx.”

Enfin, dernier facteur de risque : les expositions professionnelles à certaines substances, comme les poussières de bois classées "cancérogène avéré", auxquelles sont exposées ceux qui travaillent dans des scieries. Respirer ces poussières augmente le risque de cancers du nasopharynx, des sinus et des fosses nasales. D’après la Fondation Arc, ces substances seraient à l’origine de 45 % de ces cancers.