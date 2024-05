Asthme : les vagues de chaleur conduisent les enfants à l'hôpital

L'ESSENTIEL Les épisodes de chaleur extrême ont été associés à une hausse des visites à l’hôpital des enfants pour l’asthme.

Le risque d'aller à l'hôpital est accru 19 % pour les enfants asthmatiques pendant les vagues de chaleur selon l'étude.

Pour les chercheurs, leurs résultats peuvent être utilisés pour éclairer des actions ciblées pour les enfants vulnérables et atténuer le stress lié à la santé pendant les vagues de chaleur.

"Nous avons constaté que les épisodes de chaleur intense quotidiens et les températures extrêmes qui duraient plusieurs jours, augmentaient le risque de visites à l'hôpital pour asthme", explique Morgan Ye de l’École de médecine de San Francisco de l’université de Californie. "Comprendre les impacts des événements sensibles au climat tels que la chaleur extrême sur une population vulnérable est la clé pour réduire le fardeau de la maladie dû au changement climatique."

Selon l’étude publiée dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine lors de la conférence internationale ATS 2024, les enfants asthmatiques sont particulièrement impactés par les pics de chaleur.

Vagues de chaleur et asthme : un risque accru de visite à l'hôpital pour les enfants

Pour cette étude, la chercheuse et son équipe californienne ont repris les dossiers de santé électroniques 2017-2020 de l'hôpital pour enfants UCSF Benioff d'Oakland, qui comprenaient des données sur les consultations pour l'asthme. Elles les ont comparés aux températures et aux vagues de chaleurs relevées dans le lieu de résidence des patients au moment de leur visite. Les scientifiques ont limité leurs analyses à la saison chaude de la région (juin à septembre).

Les analyses révèlent que les épisodes de chaleur diurnes étaient significativement associés à un risque accru de 19 % de visites à l'hôpital pour les enfants asthmatiques. De plus, une durée plus longue des vagues de chaleur doublait les risques de consultation. En revanche, les chercheurs n’ont observé aucune association avec les vagues de chaleur nocturnes.

"Nous continuons de voir les températures mondiales augmenter en raison du changement climatique généré par l’Homme, et nous pouvons nous attendre à une augmentation des problèmes liés à la santé à mesure que nous observons des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus graves. Nos recherches suggèrent que des températures plus élevées et une durée accrue de ces journées de forte chaleur sont associées à un risque accru de visites à l'hôpital en raison de l'asthme. Les enfants et les familles ayant une capacité d’adaptation plus faible subiront l’essentiel du fardeau", estime l’auteure dans un communiqué.

Chaleur extrême : prendre des mesures pour réduire les crises d’asthme

Les chercheurs ont, en effet, noté que les effets des températures élevées sur la santé respiratoire sont plus prononcés chez les populations sensibles au climat, notamment les enfants et celles qui sont médicalement vulnérables.

Ils espèrent que leurs résultats seront utilisés pour mettre en place des mesures et ressources ciblées pour les enfants vulnérables. Selon eux, leurs données peuvent aussi aider les autorités à réduire les disparités observées lors d’événements climatiques ou encore à atténuer le stress lié à la santé pendant les vagues de chaleur.