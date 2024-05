Asthme sévère : comment se soigner chez soi sans aérosol ?

L'ESSENTIEL La majorité des patients asthmatiques utilisent un aérosol (bronchodilatateur) pour traiter leur gêne respiratoire.

Toutefois, pour les malades les plus sévères, il est nécessaire de recourir à d’autres modes d’administration par voie inhalée.

L’aérosolthérapie via les systèmes de nébulisation est une bonne solution pour traiter efficacement l’asthme en situation aigüe.

La fédération Antadir dresse un état des lieux des techniques permettant de prendre en charge l’asthme sévère au domicile du patient sans aérosol.

"4 millions de Français sont asthmatiques, soit 7 % de la population. Maladie chronique la plus courante, l’asthme provoque encore 1.000 décès par an chez les moins de 65 ans et nécessite en moyenne 600.000 journées d’hospitalisation chaque année", peut-on lire dans un communiqué de presse.

Notre fédération "met donc en lumière la prise en charge des patients asthmatiques les plus sévères par aérosolthérapie via les systèmes de nébulisation", poursuit l’institution.

Asthme sévère : qu'est-ce que la nébulisation ?

La majorité des patients asthmatiques utilisent un aérosol (bronchodilatateur) pour traiter leur gêne respiratoire. Ce dispositif permet aux substances actives d’être délivrées directement dans les voies respiratoires. Toutefois, pour les malades les plus sévères, il est nécessaire de recourir à d’autres modes d’administration par voie inhalée.

L’aérosolthérapie via les systèmes de nébulisation est une solution très répandue pour traiter efficacement l’asthme en situation aigüe. "Le principe de la nébulisation est simple : il permet d’administrer une substance médicamenteuse sous forme de fines particules liquides en suspension dans un gaz (aérosol) de manière aisée et rapide pour une action ciblée", explique la fédération Antadir. "Le traitement est inhalé par le patient grâce à un masque ou un embout buccal placé sur le nez et la bouche. Il n’a pas besoin de respirer profondément, il lui suffit d'inspirer et d'expirer calmement pendant dix à quinze minutes pour inhaler le médicament", ajoute-t-elle.

En fonction du nébuliseur utilisé, le diamètre des gouttelettes varie et permet ainsi de s’adapter au patient en ciblant plus précisément l’endroit où la substance active sera déposée dans le système respiratoire (voies aériennes inférieures, voies aériennes supérieures, alvéoles).



Asthme sévère : comment se déroule la mise en place d’une nébulisation ?

Selon l’âge du patient, son poids et le niveau de sévérité de son asthme, la mise en place d’une nébulisation à domicile nécessite de déterminer :



- la durée du traitement ;

- le nombre de séances nécessaires chaque jour ;

- le ou les principes actifs à administrer.

Le dépôt des particules s’effectue selon l’un des 3 mécanismes physiques suivants : l’impaction, la sédimentation et la diffusion.



"Il existe de nombreux modèles disponibles sur le marché qui se divisent en trois types : les nébuliseurs pneumatiques, les nébuliseurs ultrasoniques et les nébuliseurs à tamis vibrant. Ces trois catégories se différencient par leur principe de fonctionnement" concluent les spécialistes.