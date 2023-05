Asthme : 56 % des hommes sont angoissés par leurs performances sexuelles

L'ESSENTIEL Pour 53 % des hommes asthmatiques sévères, cette maladie respiratoire a eu un impact négatif sur leur vie sexuelle.

41 % des personnes interrogées ont déjà évité un rapport sexuel par peur qu’il provoque une crise d’asthme.

Moins de la moitié des participants ont déjà vu des partenaires se moquer de leurs capacités sexuelles à cause de leur pathologie.

Environ 4 millions. C’est le nombre de personnes touchées par l’asthme, une pathologie respiratoire causée une inflammation permanente des bronches, en France. Cette maladie chronique handicape physiquement la vie quotidienne des asthmatiques, mais elle entraîne également des formes d’auto-exclusion et de stigmatisation, selon une enquête réalisée par l’Ifop pour Sanofi. "Un asthmatique sévère sur trois a déjà subi des moqueries liées à son asthme dans le cadre d’activités professionnelles (34 %) ou sportives (36 %). 42 % ont même vu des partenaires se moquer de leurs capacités sexuelles à cause de leur asthme", peut-on lire dans le sondage mené auprès de 5.009 personnes âgées de 15 ans et plus.

Vie sexuelle : 44 % des patients craignent d’être moins performants à cause de l’asthme

Globalement, cette maladie respiratoire affecte beaucoup plus la sexualité des hommes que celle des femmes. D’après les résultats, 28 % des patients masculins considèrent que l’asthme a eu un impact négatif sur leur vie sexuelle, contre 16 % des femmes. Et jusqu’à 53 % des hommes asthmatiques sévères partagent cet avis. Les données révèlent aussi que pour environ la moitié (56 %) des malades atteints d’un asthme sévère, leurs performances sexuelles sont une source d’angoisses. 44 % ont avoué avoir déjà eu peur d’être moins performant sexuellement à cause de leur pathologie respiratoire. Selon le sondage, 31 % des personnes interrogées ont déjà dû "cesser une relation sexuelle afin d’aller prendre un traitement de secours". Les volontaires sont même 41 % à avoir déjà évité un rapport sexuel, car ils craignaient que ce dernier déclenche une crise d’asthme.

"Les émotions ont un effet important sur l’apparition des symptômes d’asthme"

Pour avoir une vie affective et sexuelle épanouie, le Pr Pascal Chanez, président du conseil scientifique de la Fondation du Souffle, conseille de bien contrôler son asthme, de suivre correctement les traitements et d’identifier les situations dans lesquelles ils doivent les utiliser de manière anticipée. "Les émotions ont un effet important sur l’apparition des symptômes d’asthme", rappelle l’enseignant-chercheur à Aix-Marseille.