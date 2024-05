Des personnes tétraplégiques retrouvent l'usage de leurs mains grâce à des électrodes

L'ESSENTIEL Des patients tétraplégiques ont retrouvé l'usage de leurs mains ou de leurs bras grâce à une technique innovante.

Des électrodes, placés à proximité de la zone touchée par des lésions de la moelle épinière, envoient des stimulations électriques.

La technique pourrait être autorisée en Europe dès l'an prochain.

L’avenir des personnes tétraplégiques pourrait changer grâce aux neurosciences. Des chercheurs suisses ont utilisé une technique prometteuse pour que les personnes atteintes de tétraplégie puissent à nouveau bouger leurs mains et leurs bras. Les résultats de leur essai sont publiés dans la revue Nature. Grâce à des électrodes placées sur la peau du cou, les patients ont retrouvé de la mobilité dans leurs mains et dans leurs bras.

Tétraplégie : des stimulations électriques envoyées vers la moelle épinière

La tétraplégie est un handicap moteur, consécutif à une chute ou à un accident. Des lésions à la moelle épinière entraînent la paralysie de certains membres. Dans leurs travaux, ces chercheurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ont placé les électrodes à proximité des zones concernées par ces lésions de la moelle. Pour ce faire, ils installent un boîtier sur la peau, uniquement au moment des séances. Ensuite, des stimulations électriques sont envoyées pour atteindre la moelle épinière.

Électrodes et tétraplégie : des résultats supérieurs aux attentes des chercheurs

Appelée ARC-EX, cette méthode thérapeutique a été testée auprès de 65 participants dans des centres de rééducation, situés en Amérique du Nord et en Europe. Pendant deux mois, ils ont suivi des sessions de rééducation "classiques" et des séances d'une heure de thérapie grâce aux électrodes.

À l'issue de l'essai, 90 % d’entre eux ont constaté une amélioration de leurs symptômes : soit dans leur force, ou dans leur capacité à effectuer un mouvement précis. "L'étude a atteint tous les critères principaux d'innocuité et d'efficacité, et la thérapie ARC-EX a démontré des améliorations significatives de la force, de la fonction et de la sensation des membres supérieurs chez les personnes atteintes de tétraplégie chronique", concluent les auteurs. Initialement, les chercheurs espéraient obtenir un taux de réponse de 50 % à la thérapie, les résultats ont dépassé cette attente : 72 % des participants ont été considérés comme répondants à la thérapie, selon les critères définis par les auteurs.

Une meilleure force et davantage de précision des mouvements

"Après seulement deux mois, plus de la moitié des participants ont eu des améliorations moyennes, en termes de force de préhension, supérieure à celle requise pour soulever des gobelets remplis, et en force de pincement, équivalente à celle requise pour ramasser un objet avec une fourchette ou insérer une clé, souligne Chet Moritz, auteur principal de cette publication et professeur de génie électrique et de médecine de réadaptation à l'Université de Washington, dans un communiqué. Cela indique non seulement une force et une fonction améliorées, mais également le potentiel d'une plus grande indépendance grâce à la thérapie ARC-EX." Pour les auteurs, c’est l’enjeu principal : redonner de l’indépendance aux personnes tétraplégiques dans la réalisation des tâches quotidiennes et ainsi améliorer leur qualité de vie.

Paralysie : une technique commercialisée en Europe l'an prochain ?

À France Info, l’une des participantes a raconté comment cette thérapie lui a justement permis de retrouver de l’autonomie. Melanie Reid, journaliste écossaise et paralysée de la main gauche depuis un accident de cheval, explique : "Je ne pensais plus jamais progresser, et là, je peux à nouveau utiliser ma main gauche, comme si ma mémoire musculaire se réveillait." Elle parvient désormais à scroller sur son téléphone, à saisir des objets ou encore à attacher sa ceinture en voiture. Les auteurs de cette étude espèrent pouvoir commercialiser ce dispositif en fin d’année aux États-Unis, et l’an prochain en Europe. Ils souhaiteraient que la technique soit prise en charge par l'Assurance maladie. Selon France Info, le dispositif ARC-EX coûte entre 10.000 et 30.000 euros.