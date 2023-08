Tétraplégique, il peut à nouveau bouger grâce à l’intelligence artificielle

L'ESSENTIEL Keith Thomas, 45 ans, s'est retrouvé complètement paralysé après un accident dans une piscine lors de l'été 2020.

Il a été le premier patient d'un essai clinique à bénéficier d'une opération utilisant une IA visant à implanter des micropuces dans son cerveau afin de "reconnecter" l'organe à la moelle épinière.

Cette intervention lui a permis de retrouver des sensations et des capacités de mouvement dans son bras droit.

L’intelligence artificielle (IA) ne sert pas seulement à répondre à nos questions par le biais de chatbot ou à écrire nos courriers/examens/articles. Elle est aussi étudiée par le monde médical pour assister les médecins dans leurs diagnostics, le traitement de certains cancers… et même les opérations. Keith Thomas, Américain de 45 ans, tétraplégique depuis trois ans, a pu retrouver des mouvements et des sensations dans un bras depuis une chirurgie utilisant l’IA.

L’intelligence artificielle a reconnecté son cerveau avec le reste du corps

Keith Thomas avait perdu l’usage de tous ses membres à l’été 2020 après s’être cassé le cou et des parties de la colonne vertébrale en plongeant dans la piscine d’un ami. À son réveil, lorsque les médecins lui ont annoncé qu’il était totalement paralysé, le quadragénaire a décidé de se battre. "Je suis un vrai New-Yorkais et je voulais que tout [se répare] tout de suite", a-t-il confié au New York Post. Son espoir de retrouver une certaine autonomie viendra d’un nouvel essai clinique du Feinstein Institutes for Medical Research de Manhasset. Ce dernier cherche à restaurer les fonctions motrices des personnes paralysées grâce à une chirurgie s'appuyant sur l’intelligence artificielle.

Lors d’une intervention de 15 heures en mars dernier, l’équipe médicale a implanté cinq micropuces dans le cerveau de Keith. Cette technologie informatique, avec l'aide de l'IA, a (re)connecté son cerveau avec sa moelle épinière et le reste de son corps.

Le Dr. Ashesh Mehta, directeur du Institute’s Laboratory of Human Brain Mapping qui a participé à cette première opération mondiale, a vanté la détermination du patient. "Il y avait quelque chose de spécial chez Keith", a-t-il déclaré. "Nous savions qu'il avait la force, la bonne attitude, la persévérance pour faire ce qu'il fallait."

Chirurgie avec une IA : un espoir pour de nombreuses maladies

L'opération a été un succès. Quatre mois après la chirurgie, Keith Thomas a retrouvé des sensations et la capacité de bouger son bras droit vers son visage.

Interrogée également par le New York Post, sa sœur s’est réjouie de ses progrès : “cela signifie tellement pour moi qu'il puisse avoir un aperçu de l'indépendance. Nous tenons pour acquis ce que nous pouvons faire, du brossage des dents à la prise d'une gorgée d'eau quand nous le voulons”. "Cela a été un long chemin pour arriver à ce point", a reconnu Keith Thomas, dont le prochain objectif est de se brosser les dents seul.

"C'est la première fois qu'une personne paralysée retrouve des mouvements et des sensations en connectant électroniquement son cerveau, son corps et sa moelle épinière", a expliqué Chad Bouton, professeur Feinstein Institutes for Medical Research, au journal américain. "Nous pourrions continuer à aider des millions de personnes dans le monde et peut-être avec un éventail encore plus large de conditions." Son établissement travaille à développer des chirurgies “infusées” d’IA pouvant traiter des pathologies comme la cécité, la surdité, la SLA, les convulsions, la paralysie cérébrale et la maladie de Parkinson.