Comment l’IA permet de créer des vidéos à partir de l‘imagerie cérébrale

L'ESSENTIEL Une intelligence artificielle serait capable de traduire les ondes cérébrales en vidéo.

Pour cela, l’intelligence artificielle se sert d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).

C’est une première car, jusqu’à présent, les scientifiques n’avaient réussi qu’à recréer des images statiques.

Créer une vidéo à partir d’ondes cérébrales ? C'est le projet “MinD-Video” que des chercheurs viennent de développer. Leurs travaux, toujours en cours de validation, ont été pré-publiés sur la plateforme Arxiv.

Une intelligence artificielle créée des vidéos à partir du cerveau

MinD-Video est une intelligence artificielle capable de créer des vidéos de haute qualité à partir d’ondes cérébrales récoltées via des données d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), une technique qui utilise une très petite unité de mesure.

Le but de ce projet est de recréer la vision humaine en vidéo en partant des activités du cerveau. Jusqu’à MinD-Video, les scientifiques avaient réussi à recréer des images statiques à partir d'enregistrements cérébraux, mais jamais de vidéos.

Pour mettre au point leur intelligence artificielle, les scientifiques lui ont appris à traîter des IRMf et à les convertir en vidéos. Celle-ci opère par “couches” d’images : les premières retranscrivent les informations structurelles et celles plus profondes peaufinent avec des caractéristiques visuelles plus abstraites.

L’intelligence artificielle s’améliore

“Notre analyse souligne le rôle du cortex visuel dans le traitement de l'information spatio-temporelle visuelle”, expliquent les chercheurs. Le cortex visuel est une zone du cerveau qui traite tous les éléments liés à la vue. Récemment, des chercheurs avaient aussi montré que, chez les personnes aveugles de naissance, cette partie du cerveau servait à d’autres fonctions cognitives sans rapport avec la vision, comme la compréhension de la parole ou la mémoire.

Les scientifiques notent qu’au fil de l’apprentissage, l’intelligence artificielle sollicite de moins en moins le cortex visuel et se concentre davantage sur les réseaux cognitifs supérieurs. Cela signifie que l’intelligence artificielle améliore, au cours de sa formation, sa capacité à assimiler des informations plus détaillées… Pour donner un meilleur résultat vidéo.

À terme, les chercheurs espèrent que leur intelligence artificielle permettra d’améliorer la connaissance du cerveau et du processus cognitif.