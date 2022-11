Mémoire : des électrodes cérébrales permettraient de la restaurer (en partie)

L'ESSENTIEL 600.000 personnes souffrent d’épilepsie en France selon l’Inserm.

Un tiers des crises épileptiques ne répondent pas aux traitements disponibles.

La maladie d'Alzheimer est la maladie neurodégénérative la plus fréquente en France avec environ 1,2 million de personnes qui en sont atteintes, selon l’Assurance maladie. Actuellement, il n’existe aucun traitement curatif de cette maladie, mais la recherche scientifique continue d’investiguer en ce sens.

Des électrodes cérébrales qui stimulent la mémoire

Et, justement, une récente étude publiée dans la revue Frontiers in Human Neuroscience vient de trouver une piste intéressante. Les chercheurs qui en sont à l'origine ont réussi à mettre au point un dispositif capable de restaurer, en partie, la mémoire des patients atteints de lésions dans le cerveau. Il s’agit d’électrodes cérébrales qui imitent l’hippocampe - la zone touchée en cas de troubles de la mémoire - et stimulent l’encodage des souvenirs.

Pour tester leur appareil, les chercheurs ont mené un essai clinique sur 24 patients atteints d’épilepsie réfractaire, c’est-à-dire résistante aux traitements. Cette maladie qui touche le cerveau regroupe différents symptômes mais la manifestation la plus typique de l’épilepsie est la crise épileptique, dont on distingue deux types : la crise généralisée et la crise focale, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Les participants souffraient également de lésions cérébrales.

Tous les participants ont été équipés d’électrodes cérébrales et leur capacité mémorielle a été évaluée lors des tests. Lors de ces derniers, ils devaient observer une image - quand c’était la première fois, les électrodes s’activaient - et la reconnaître 15 à 90 minutes plus tard.

La fonction de l’hippocampe reproduite par les électrodes cérébrales

Durant cette deuxième étape, quand le cerveau des participants devait reconnaître l’image, les électrodes cérébrales reproduisaient les signaux électriques de l’hippocampe. "Notre stimulation structurée de l'hippocampe pendant l'encodage [de nouveaux souvenirs] améliore le rappel et la reconnaissance jusqu'à 90 minutes plus tard”, explique le professeur Robert Hampson dans un communiqué.

D’après les résultats, plus les participants avaient des troubles de mémoire importants au début de l’expérience, plus les électrodes cérébrales étaient efficaces pour rétablir leurs capacités mémorielles. Ainsi, les chercheurs estiment même que certains patients ont connu des améliorations de la capacité de leur mémoire allant jusqu’à 50 %.

"Il s'agit d'une amélioration profonde de la restauration de la fonction de mémoire, souligne le Pr Robert Hampson. Notre objectif est d'être en mesure d'arrêter le déclin de la fonction de mémoire et d’améliorer la qualité de vie (...) des patients atteints de la maladie d'Alzheimer".