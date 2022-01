Épilepsie : un bracelet connecté alerte sur la survenue des crises

L'ESSENTIEL En France, environ 600.000 personnes souffrent d’épilepsie, dont la moitié a moins de 20 ans.

Les crises d'épilepsie se caractérisent par des décharges brusques et excessives d’influx nerveux (signaux électriques) dans le cerveau.

Un bracelet connecté, capable d’enregistrer les caractéristiques électriques de la peau ou encore la fréquence cardiaque, pourrait détecter l’arrivée des crises d’épilepsie et prévenir son utilisateur.

Ces dernières années, de nombreux bracelets connectés ont été développés pour dépister des maladies, telles que le diabète ou la dépression, ou pour améliorer le quotidien des patients atteints de certaines pathologies. Récemment, une équipe de bioingénieurs de la Mayo Clinic, une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine, ont élaboré un bracelet électronique, grâce à l’intelligence artificielle, qui permet de prévenir les crises d’épilepsie.

Le dispositif développé par les chercheurs enregistre la température corporelle, les caractéristiques électriques de la peau, la fréquence cardiaque ou encore le flux sanguin. Ces informations sont analysées grâce à une technique d’intelligence artificielle qui utilise un algorithme spécifique. Pour déterminer l’efficacité de ce bracelet connecté, les chercheurs ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports en novembre.

Détecter les crises d’épilepsie une demi-heure avant leur arrivée

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont suivi six patients souffrant de crises d’épilepsie. Les participants ont porté ce bracelet connecté pendant 6 à 12 mois. Les chercheurs ont constaté que le dispositif fonctionnait et était précis pour cinq personnes sur six atteintes d’épilepsie. L’équipe de bioingénieurs ont noté que l’outil permettait de détecter les crises 30 minutes avant leur survenue.

"La prévision des crises va aider les patients épileptiques à ajuster leurs activités lorsqu’ils savent qu'une crise est imminente", a déclaré Dr Benjamin Brinkmann, auteur de l’étude et clinicien à la Mayo Clinic. "Il s'agit de la première étude faisant état d'une prévision réussie des crises à l'aide de dispositifs non-invasifs lors d'enregistrements à très long terme chez des patients épileptiques", peut-on lire dans l’étude.