Musique : une appli permet de créer des playlists pour gérer vos émotions

L'ESSENTIEL "En tant que langage universel, la musique peut avoir un impact significatif sur l'état physique et émotionnel d'une personne. Nous avons développé cette application comme une stratégie de premiers secours accessible pour mieux équilibrer les émotions", a déclaré Man Hei Law.

De précédentes études ont montré qu'écouter de la musique classique permet de soulager les troubles cardiaques, l’hypertension et les coups de déprime. Les chansons avec un rythme groove améliorent aussi la santé cognitive.

De nombreuses études l’ont prouvé, la musique a de nombreux bienfaits, allant de la santé mentale jusqu’à la mémoire et les performances cognitives ainsi que sur la douleur ou la gestion de ses états émotionnels.

Pour tirer le meilleur profit de tous ces effets positifs, des chercheurs de l’université des sciences et technologies de Hong Kong ont développé une application qui crée des playlists personnalisées afin d'aider les auditeurs à gérer leurs émotions à travers la musique.

Des playlists pour aider à gérer ses émotions et compenser l'absence de thérapie

Présentée hier lors de la réunion de l'Acoustical Society of America, l'application a pour objectif de mener ses utilisateurs dans un état plus positif et concentré. Elle pourrait être utile pour ceux qui n’osent pas consulter et commencer une thérapie ou un traitement par honte, méfiance ou incapacité.

Avant de passer à l’écoute, les utilisateurs devront remplir trois questionnaires dans l'application pour mesurer leur état émotionnel et fournir les informations nécessaires afin de concocter la playlist la plus adaptée. L'émotion actuelle et l'état émotionnel à long terme de l'utilisateur sont évalués à l'aide d'un outil illustré qui aide à identifier les émotions en termes de niveau d'énergie et d'humeur. Le niveau d'énergie peut aller de haut, moyen à bas et l'humeur peut être positive, neutre ou négative. Un questionnaire de santé et un dépistage du trouble anxieux généralisé sont également utilisés pour établir des traitements de musicothérapie personnalisés.

Trois types de playlist adaptées à l'humeur de l'utilisateur seront proposées

En déterminant l'état émotionnel de l'utilisateur, l'application crée une playlist personnalisée qui vise soit à “consoler”, “détendre”, ou “réjouir”. La playlist consolante reflète l'énergie et l'humeur de l'utilisateur sur le moment, tandis que la playlist relaxante fournit une énergie positive et calme. La musique réjouissante est elle aussi positive mais plus énergique.

"Dans nos expériences, nous avons découvert que les méthodes relaxantes et réjouissantes peuvent considérablement faire passer les auditeurs d'états émotionnels négatifs à des états émotionnels plus positifs. En particulier, lorsque les auditeurs sont d'humeur neutre, les trois méthodes proposées peuvent changer les émotions des auditeurs en plus positives", a déclaré Man Hei Law, le chercheur qui a présenté l’application, lors de la réunion.