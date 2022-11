6 conseils pour aider un proche souffrant d'Alzheimer grâce à la musique

L'ESSENTIEL La maladie d'Alzheimer entraîne des dysfonctionnements dans les connexions neuronales.

Elle a des conséquences sur les fonctions cognitives, comme l'apprentissage, la mémoire ou l'attention.

Plus de 35 millions de personnes dans le monde sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. D’après l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes malades devrait doubler tous les 20 ans. Aujourd’hui, aucun traitement ne permet d’en guérir, mais ils permettent de limiter l’impact des symptômes. Au quotidien, des petits gestes peuvent faciliter la vie des personnes malades, comme écouter de la musique. C’est ce que recommande la Mayo Clinic, un centre de recherche américain, dans un texte publié sur son site.

La musique, une manière d’aider les malades d’Alzheimer et leur entourage

"Les souvenirs musicaux sont souvent préservés dans la maladie d'Alzheimer, car les zones cérébrales clés liées à la mémoire musicale sont relativement épargnées par la maladie", précise l’organisme dans un communiqué. Des recherches scientifiques ont démontré qu’écouter de la musique ou chanter est bénéfique d’un point de vue émotionnel et/ou comportemental. Mais elle a aussi un intérêt pour l’entourage des personnes maladies, qu’il s’agisse des soignants ou des aidants. La musique peut réduire "l'anxiété et la détresse, en allégeant l'humeur et en offrant un moyen de se connecter avec des êtres chers atteints de la maladie d'Alzheimer, en particulier ceux qui ont des difficultés à communiquer".

Démence : comment utiliser la musique pour aider les malades ?

Les spécialistes de la Mayo Clinic donnent six conseils pour utiliser au mieux la musique dans ce contexte. D’abord, il faut tenir compte des goûts et des préférences de la personne, mais aussi des souvenirs associés à cette musique. L’idéal est de trouver des titres qui rappellent des moments heureux. "Impliquez votre famille et vos amis en leur demandant de suggérer des chansons ou de créer des listes de lecture", suggèrent-ils.

Ensuite, la musique peut être utilisée à différents moments. Cela peut être une activité à part entière, dans ce cas, il faut éviter la surstimulation : il est important de limiter tous les autres bruits, comme la télévision par exemple. Le volume sonore doit être adapté à la santé auditive de la personne malade. "Choisissez de la musique qui n'est pas interrompue par des publicités, ce qui peut prêter à confusion", ajoute la Mayo Clinic.

Ces spécialistes suggèrent également d’utiliser ce moment pour encourager la personne à bouger : cela peut être applaudir, taper du pied en rythme ou même danser. Leur quatrième conseil est de chanter.

Le chant aide à créer une meilleure ambiance, mais permet aussi de développer la relation. "Certaines études suggèrent également que la mémoire musicale fonctionne différemment des autres types de mémoire, et le chant peut aider à stimuler des souvenirs uniques", soulèvent-ils.

Ils recommandent de prêter attention aux réactions de la personne : si certaines chansons semblent être appréciées, alors il faut les écouter souvent, et inversement si la personne n’aime pas certains morceaux, mieux vaut changer de disque.

Leur dernier conseil est d’utiliser la musique pour mettre l’ambiance au quotidien. Cela peut aider à apaiser la personne pendant des moments moins agréables, comme une routine de soin par exemple. "Lorsque vous souhaitez améliorer l'humeur de votre proche, utilisez une musique plus entraînante ou plus rapide", précisent-ils. Ces différents exemples sont une preuve que la musicothérapie peut être mise en place par des actions simples pour alléger autant que possible le quotidien des personnes malades et de leur entourage.