Douleurs : la musique peut les soulager à condition de choisir la chanson que l’on écoute !

L'ESSENTIEL Écouter de la musique classique permet de soulager les troubles cardiaques, l’hypertension et les coups de déprime.

Les chansons avec un rythme groove améliorent la santé cognitive.

Rock, jazz, reggae, soul, rap… "La musique est de plus en plus reconnue comme un traitement pour soulager la douleur, notamment la douleur chronique qui dure plus de 12 semaines. Cependant, les mécanismes sous-jacents de ces avantages ne sont pas clairs, en particulier pour la douleur aiguë, qui dure moins de 12 semaines". C’est ce qu’ont indiqué des chercheurs britanniques.

286 patients

Dans le cadre de travaux publiés dans la revue Plos One, les scientifiques ont examiné dans quelle mesure le choix de la musique, ses caractéristiques et les niveaux individuels de sophistication musicale étaient associés à la douleur ressentie. Pour mener à bien l’étude, les auteurs ont recruté 286 adultes souffrant de douleurs aiguës. Ils ont demandé aux participants d’évaluer l’intensité et le caractère désagréable de leur douleur avant et après avoir écouté une chanson.

Le morceau en question avait spécialement été composé en deux versions différentes de complexité variable. Certains volontaires ont été répartis au hasard pour écouter la version à faible ou à forte complexité. D’autres ont été désignés et ont eu l'impression d'avoir choisi une des deux versions, bien qu'ils aient entendu le même morceau quel que soit leur choix.

Le choix musical est associé à des bénéfices analgésiques

D’après les résultats, les adultes qui avaient l'impression de pouvoir choisir la musique écoutée ont ressenti une diminution plus importante de l'intensité de leur douleur que les participants qui n'avaient pas eu cette impression.

Dans les questionnaires, les volontaires ont déclaré avoir apprécié les deux versions du morceau, mais aucun lien n'a été établi entre la complexité de la musique et le degré de soulagement de la douleur. En outre, les personnes qui écoutaient régulièrement de la musique au quotidien ont ressenti moins de douleurs grâce à l’impression de pouvoir choisir le morceau.

Le rôle important du choix de la musique

Selon les chercheurs, le choix et l'engagement envers la musique sont importants pour optimiser son potentiel de soulagement de la douleur. "Nous savons maintenant que le choix de la musique joue un rôle important dans les bienfaits de l'écoute de la musique. Il est probable que les personnes écoutent plus attentivement les morceaux, lorsqu'ils les choisissent eux-mêmes", a conclu l’équipe, dans un communiqué.